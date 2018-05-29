Лечащий врач Скрипалей рассказал, что не верил в их выздоровление

Врач Сергея и Юлии Скрипалей дал интервью, в котором рассказал, о том, как проводилось лечение. Другие врачи больницы в Солсбери также вспоминают тот день, когда к ним на лечение поступили Скрипали и полицейский.
Агентство Associated Press, опубликовало выдержки из программы Newsnight вещательной корпорации BBC, гостями которой стали врачи окружной больницы Солсбери, занимавшиеся лечением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Стивен Джукс, врач интенсивной терапии: «Когда мы впервые узнали, что это было нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они не выживут. Мы бы перепробовали все наши методы лечения. Мы оказали наилучшую клиническую помощь. Однако были все признаки того, что они не выживут».
Другие сотрудники больницы Солсбери также рассказали в опубликованном отрывке программы о том, что в тот день они опасались большого наплыва пациентов с аналогичным диагнозом.
До этого британские медики отказывались раскрывать какие-либо подробности о том, как проводили лечение Скрипалей.
Напомним, в начале марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон тут же, без малейших доказательств, обвинил в происшествии Москву, что вызвало крупный международный скандал на дипломатическом уровне. Великобритания выслала российских дипломатов, Россия предприняла ответные меры.
Стивен Джукс, врач интенсивной терапии: «Когда мы впервые узнали, что это было нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они не выживут. Мы бы перепробовали все наши методы лечения. Мы оказали наилучшую клиническую помощь. Однако были все признаки того, что они не выживут».
Другие сотрудники больницы Солсбери также рассказали в опубликованном отрывке программы о том, что в тот день они опасались большого наплыва пациентов с аналогичным диагнозом.
До этого британские медики отказывались раскрывать какие-либо подробности о том, как проводили лечение Скрипалей.
Напомним, в начале марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон тут же, без малейших доказательств, обвинил в происшествии Москву, что вызвало крупный международный скандал на дипломатическом уровне. Великобритания выслала российских дипломатов, Россия предприняла ответные меры.
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