СМИ: делегация КНДР прибыла в Сингапур для подготовки саммита с США

Сегодня в Сингапуре, где 12 июня планируется провести встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына, встречаются делегации чиновников из Вашингтона и Пхеньяна.
Как передает японский телеканал NHK, делегация КНДР прибыла в Сингапур для подготовки предполагаемой встречи президента лидеров США и Северной Кореи. Также в Сингапур прибыла группа представителей Вашингтона. Американская делегация вылетела в Сингапур с базы ВВС США Иокота.
Известно, что группу делгатов Северной Кореи возглавляет заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон, а американскую сторону представляет заместитель начальника оперативного штаба Джо Хагин. Предполагается, что в ходе переговоров стороны обсудят конкретные сроки и место проведения саммита, темы протокола и безопасности, а также другие организационные вопросы. По сведениям агентства «Рёнхап», обсуждение уже идет.
Напомним, в субботу Дональд Трамп заявил, что Вашингтон по-прежнему настроен на проведение первого в истории саммита США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре. До этого глава Трамп уведомил Ким Чен Ына о том, что встреча не может быть отложена на неопределенный срок из-за враждебных заявлений Пхеньяна. Накануне Трамп заявил, что Северную Корею ждут процветание и отличные экономическое перспективы. А СМИ утверждают, что Вашингтон отложил принятие новых жестких санкций в отношении Северной Кореи в связи с переговорами о предполагаемой встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Известно, что группу делгатов Северной Кореи возглавляет заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон, а американскую сторону представляет заместитель начальника оперативного штаба Джо Хагин. Предполагается, что в ходе переговоров стороны обсудят конкретные сроки и место проведения саммита, темы протокола и безопасности, а также другие организационные вопросы. По сведениям агентства «Рёнхап», обсуждение уже идет.
Напомним, в субботу Дональд Трамп заявил, что Вашингтон по-прежнему настроен на проведение первого в истории саммита США и КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре. До этого глава Трамп уведомил Ким Чен Ына о том, что встреча не может быть отложена на неопределенный срок из-за враждебных заявлений Пхеньяна. Накануне Трамп заявил, что Северную Корею ждут процветание и отличные экономическое перспективы. А СМИ утверждают, что Вашингтон отложил принятие новых жестких санкций в отношении Северной Кореи в связи с переговорами о предполагаемой встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
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