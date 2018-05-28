СМИ: США решили воздержаться от новых санкций в отношении КНДР

Американские СМИ утверждают, что принятие новых жестких санкций в отношении Северной Кореи отложено на неопределенный срок в связи с переговорами о предполагаемой встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Как пишет The Wall Street Journal, объявление об усилении санкций в отношении КНДР могло быть сделано уже завтра, но в понедельник было принято решение отложить это решение. Издание ссылается на источники в администрации президента США.
Ранее сообщалось, что Минфин США готовит новый пакет санкций в отношении КНДР, которые могли затронуть, в том числе, российские и китайские компании. Новые ограничительные меры были призваны сократить масштабы поступления в КНДР средств из-за рубежа. А американские официальные лица неделю назад заявили о необходимости ужесточения санкций в отношении Пхеньяна в случае, если встреча лидеров двух стран, назначенная на 12 июня, не состоится.
А накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Северную Корею «ждут процветание и отличные экономическое перспективы».
Ранее сообщалось, что Минфин США готовит новый пакет санкций в отношении КНДР, которые могли затронуть, в том числе, российские и китайские компании. Новые ограничительные меры были призваны сократить масштабы поступления в КНДР средств из-за рубежа. А американские официальные лица неделю назад заявили о необходимости ужесточения санкций в отношении Пхеньяна в случае, если встреча лидеров двух стран, назначенная на 12 июня, не состоится.
А накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Северную Корею «ждут процветание и отличные экономическое перспективы».
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