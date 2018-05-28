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    СМИ: США решили воздержаться от новых санкций в отношении КНДР

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    • Фото: Reuters © 2018, Kim Hong-Ji
    СМИ: США решили воздержаться от новых санкций в отношении КНДР

    СМИ: США решили воздержаться от новых санкций в отношении КНДР

    СМИ: США решили воздержаться от новых санкций в отношении КНДР
  • Фото: Reuters © 2018, Kim Hong-Ji

    • Американские СМИ утверждают, что принятие новых жестких санкций в отношении Северной Кореи отложено на неопределенный срок в связи с переговорами о предполагаемой встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

    Как пишет The Wall Street Journal, объявление об усилении санкций в отношении КНДР могло быть сделано уже завтра, но в понедельник было принято решение отложить это решение. Издание ссылается на источники в администрации президента США.

    Ранее сообщалось, что Минфин США готовит новый пакет санкций в отношении КНДР, которые могли затронуть, в том числе, российские и китайские компании. Новые ограничительные меры были призваны сократить масштабы поступления в КНДР средств из-за рубежа. А американские официальные лица неделю назад заявили о необходимости ужесточения санкций в отношении Пхеньяна в случае, если встреча лидеров двух стран, назначенная на 12 июня, не состоится.

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