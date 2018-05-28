Трамп: КНДР имеет большие экономические перспективы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Северную Корею ждут процветание и отличные экономическое перспективы.
Дональд Трамп, президент США: «Наша американская команда прибыла в Северную Корею для подготовки моей встречи с Ким Чен Ыном. Я всерьез верю, что у Северной Кореи есть прекрасный потенциал и однажды она будет прекрасным государством в финансовом и экономическом отношении. Ким Чен Ын со мной в этом согласен — это случится».
Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, подтвердив, что правительственная делегация США в воскресенье прибыла в Пханмунджом для подготовки к первому в истории американо-северокорейскому саммиту.
Напомним, в субботу Дональд Трамп заявил, что Вашингтон по-прежнему настроен на проведение первого в истории саммита США и КНДР 12 июня в Сингапуре. До этого глава Белого дома уведомил Ким Чен Ына о том, что встреча не может состояться из-за враждебных заявлений Пхеньяна.
Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, подтвердив, что правительственная делегация США в воскресенье прибыла в Пханмунджом для подготовки к первому в истории американо-северокорейскому саммиту.
Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 мая 2018 г.
Напомним, в субботу Дональд Трамп заявил, что Вашингтон по-прежнему настроен на проведение первого в истории саммита США и КНДР 12 июня в Сингапуре. До этого глава Белого дома уведомил Ким Чен Ына о том, что встреча не может состояться из-за враждебных заявлений Пхеньяна.
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