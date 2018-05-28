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    Трамп: КНДР имеет большие экономические перспективы. Ким Чен Ын, США, Северная Корея, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп: КНДР имеет большие экономические перспективы

    Трамп: КНДР имеет большие экономические перспективы

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    Трамп: КНДР имеет большие экономические перспективы

    Трамп: КНДР имеет большие экономические перспективы

    Трамп: КНДР имеет большие экономические перспективы

      Президент США Дональд Трамп заявил, что Северную Корею ждут процветание и отличные экономическое перспективы.

      Дональд Трамп, президент США: «Наша американская команда прибыла в Северную Корею для подготовки моей встречи с Ким Чен Ыном. Я всерьез верю, что у Северной Кореи есть прекрасный потенциал и однажды она будет прекрасным государством в финансовом и экономическом отношении. Ким Чен Ын со мной в этом согласен — это случится».

      Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, подтвердив, что правительственная делегация США в воскресенье прибыла в Пханмунджом для подготовки к первому в истории американо-северокорейскому саммиту.




      смотреть«Слон в посудной лавке»: почему Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном
      «Слон в посудной лавке»: почему Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном
      Напомним, в субботу Дональд Трамп заявил, что Вашингтон по-прежнему настроен на проведение первого в истории саммита США и КНДР 12 июня в Сингапуре. До этого глава Белого дома уведомил Ким Чен Ына о том, что встреча не может состояться из-за враждебных заявлений Пхеньяна.

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