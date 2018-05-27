Новые русские сенсации <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации 16+
    •  

    В Пхеньян прибыла американская делегация для подготовки саммита США — КНДР

    комментировать

    В Пхеньян прибыла американская делегация для подготовки саммита США — КНДР

    В Пхеньян прибыла американская делегация для подготовки саммита США — КНДР

    В северокорейскую столицу приехала правительственная делегация Соединенных Штатов на переговоры с руководством страны, касающиеся подготовки встречи Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая, как ожидается, состоится 12 июня в Сингапуре.

    Как передает The Washington Post со ссылкой на свои источники, американскую делегацию возглавляет бывший посол США в Южной Корее Сун Ким, который ранее уже вел переговоры с Пхеньяном о ядерном разоружении. Сообщается, что Сун Ким планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, с которой уже проводил консультации в 2005 году. Предполагается, что встречи будут продолжаться до среды.

    Накануне Дональд Трамп заявил, что Вашингтон по-прежнему настроен на проведение первого в истории американо-северокорейского саммита 12 июня в Сингапуре. Двумя днями ранее глава Белого дома уведомил Ким Чен Ына о том, что встреча не может состояться из-за враждебных заявлений Пхеньяна.

    смотреть«Слон в посудной лавке»: почему Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном
    «Слон в посудной лавке»: почему Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном
    Также в субботу в Вашингтоне сообщили, что правительственная делегация будет следовать ранее утвержденному графику и направится в Сингапур для подготовки к саммиту 12 июня на случай, если он все-таки состоится. На этой встрече на высшем уровне, как предполагается, главы государств обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru