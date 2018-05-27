В северокорейскую столицу приехала правительственная делегация Соединенных Штатов на переговоры с руководством страны, касающиеся подготовки встречи Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая, как ожидается, состоится 12 июня в Сингапуре.
Как передает The Washington Post со ссылкой на свои источники, американскую делегацию возглавляет бывший посол США в Южной Корее Сун Ким, который ранее уже вел переговоры с Пхеньяном о ядерном разоружении. Сообщается, что Сун Ким планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, с которой уже проводил консультации в 2005 году. Предполагается, что встречи будут продолжаться до среды.
Накануне Дональд Трамп заявил, что Вашингтон по-прежнему настроен на проведение первого в истории американо-северокорейского саммита 12 июня в Сингапуре. Двумя днями ранее глава Белого дома уведомил Ким Чен Ына о том, что встреча не может состояться из-за враждебных заявлений Пхеньяна.
Также в субботу в Вашингтоне сообщили, что правительственная делегация будет следовать ранее утвержденному графику и направится в Сингапур для подготовки к саммиту 12 июня на случай, если он все-таки состоится. На этой встрече на высшем уровне, как предполагается, главы государств обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова.
Накануне Дональд Трамп заявил, что Вашингтон по-прежнему настроен на проведение первого в истории американо-северокорейского саммита 12 июня в Сингапуре. Двумя днями ранее глава Белого дома уведомил Ким Чен Ына о том, что встреча не может состояться из-за враждебных заявлений Пхеньяна.
Также в субботу в Вашингтоне сообщили, что правительственная делегация будет следовать ранее утвержденному графику и направится в Сингапур для подготовки к саммиту 12 июня на случай, если он все-таки состоится. На этой встрече на высшем уровне, как предполагается, главы государств обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова.
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