Покушение на убийство: Третьяковка показала поврежденную картину Репина

Нападение на картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» подняло новую волну разговоров о том, как защитить произведения искусства от подобных ситуаций. Руководство российских музеев просит усилить охрану экспонатов и ужесточить наказание за их порчу.
У вандала Игоря Подпорина к Репину были свои счеты. Он заявил, что своим действием выступил против версии убийства царевича, которую изобразил художник.
Между вандалом и картиной было 4-миллиметровое антибликовое стекло. Его делали по спецзаказу в Германии. Осыпавшись, осколки повредили авторскую раму из левкаса — крашенного золотом мела. Защитить шедевр стекло тоже не смогло. Но грубый «репинский» холст атаку все-таки выдержал. Через полчаса после покушения в галерею приехали эксперты и реставраторы. Первым делом они удалили стекла из холста и рамы. Это потребовало много времени и сил. Затем картину аккуратно перенесли в реставрационные мастерские
Картина «Иван Грозный и сын его Иван» покидала музей лишь однажды: когда ее эвакуировали в годы Великой Отечественной. И даже тогда с картины сдували пылинки, потому, что первое покушение — 1913 года — не прошло даром. Раны от трех ударов ножом, которые нанес картине старообрядец Абрам Балашов, залечили. Но слой краски оказался очень хрупким.
Следы, которые вандал оставил на картине, реставраторы уберут, современные технологии позволяют это сделать. Игорь Подпорин ждет суда, который должен избрать ему меру пресечения. Пока он задержан на 72 часа. Работники музея пытаются выбить покаяние, но пока, не переходя на личности, критикуют лишь общее падение нравов. Вандал же свой поступок объяснил просто — выпил, и вдруг «накатило».
До трех лет тюрьмы — максимум, что грозит вандалу за порчу мирового шедевра. В Третьяковке уверены: чтобы остудить горячие головы, нужно ужесточать законодательство. А пока бесценные творения великих художников от непосредственного контакта с ценителями живописи здесь защищают антибликовые толстые стекла, смотрители и Росгвардия. Музей за право быть под охраной этой структуры, а не ЧОПа, как говорят, стоял насмерть.
Вопросы о сроках реставрации и деньгах, которые на нее потребуются, в Третьяковке тактично обходят. Все оценки сейчас очень и очень примерные, с разбегом в десятки миллионов рублей только на начальном этапе. Но как здесь заметили, ни один гражданин России ущерб русскому искусству, который нанес вандал, компенсировать не в силах.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Между вандалом и картиной было 4-миллиметровое антибликовое стекло. Его делали по спецзаказу в Германии. Осыпавшись, осколки повредили авторскую раму из левкаса — крашенного золотом мела. Защитить шедевр стекло тоже не смогло. Но грубый «репинский» холст атаку все-таки выдержал. Через полчаса после покушения в галерею приехали эксперты и реставраторы. Первым делом они удалили стекла из холста и рамы. Это потребовало много времени и сил. Затем картину аккуратно перенесли в реставрационные мастерские
Картина «Иван Грозный и сын его Иван» покидала музей лишь однажды: когда ее эвакуировали в годы Великой Отечественной. И даже тогда с картины сдували пылинки, потому, что первое покушение — 1913 года — не прошло даром. Раны от трех ударов ножом, которые нанес картине старообрядец Абрам Балашов, залечили. Но слой краски оказался очень хрупким.
Следы, которые вандал оставил на картине, реставраторы уберут, современные технологии позволяют это сделать. Игорь Подпорин ждет суда, который должен избрать ему меру пресечения. Пока он задержан на 72 часа. Работники музея пытаются выбить покаяние, но пока, не переходя на личности, критикуют лишь общее падение нравов. Вандал же свой поступок объяснил просто — выпил, и вдруг «накатило».
До трех лет тюрьмы — максимум, что грозит вандалу за порчу мирового шедевра. В Третьяковке уверены: чтобы остудить горячие головы, нужно ужесточать законодательство. А пока бесценные творения великих художников от непосредственного контакта с ценителями живописи здесь защищают антибликовые толстые стекла, смотрители и Росгвардия. Музей за право быть под охраной этой структуры, а не ЧОПа, как говорят, стоял насмерть.
Вопросы о сроках реставрации и деньгах, которые на нее потребуются, в Третьяковке тактично обходят. Все оценки сейчас очень и очень примерные, с разбегом в десятки миллионов рублей только на начальном этапе. Но как здесь заметили, ни один гражданин России ущерб русскому искусству, который нанес вандал, компенсировать не в силах.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Комментарии