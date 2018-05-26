Ущерб от повреждения картины Репина в Третьяковке оценили в полмиллиона рублей

Ущерб от повреждения картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее оценили более чем в 500 тысяч рублей.
О сумме ущерба говорится в постановлении судьи, передает РИА Новости.
Из постановления судьи: «Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тысяч рублей».
Ранее полиция задержала мужчину, повредившего картину Репина в Третьяковке. Он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции. Сам нарушитель заявил, что находился под действием алкоголя.
Позднее Замоскворецкий суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания мужчины. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты Игоря Подпорина, которая просила отложить заседание. Заседания суд назначил на 29 мая.
Сообщается, что у Подпорина не было обнаружено никаких документов, кроме водительских прав, по которым и была установлена его личность. Сам Подпорин рассказал, что он уроженец Дагестана 1981 года рождения, в Москву приехал из Воронежской области, а последние полгода не работает, поскольку ухаживает за родителями.
Из постановления судьи: «Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тысяч рублей».
Ранее полиция задержала мужчину, повредившего картину Репина в Третьяковке. Он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции. Сам нарушитель заявил, что находился под действием алкоголя.
Позднее Замоскворецкий суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания мужчины. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты Игоря Подпорина, которая просила отложить заседание. Заседания суд назначил на 29 мая.
Сообщается, что у Подпорина не было обнаружено никаких документов, кроме водительских прав, по которым и была установлена его личность. Сам Подпорин рассказал, что он уроженец Дагестана 1981 года рождения, в Москву приехал из Воронежской области, а последние полгода не работает, поскольку ухаживает за родителями.
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