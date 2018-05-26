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    Ущерб от повреждения картины Репина в Третьяковке оценили в полмиллиона рублей

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков
    Ущерб от повреждения картины Репина в Третьяковке оценили в полмиллиона рублей

    Ущерб от повреждения картины Репина в Третьяковке оценили в полмиллиона рублей

    Ущерб от повреждения картины Репина в Третьяковке оценили в полмиллиона рублей
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков

    • Ущерб от повреждения картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее оценили более чем в 500 тысяч рублей.

    О сумме ущерба говорится в постановлении судьи, передает РИА Новости.

    Из постановления судьи: «Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тысяч рублей».

    Ранее полиция задержала мужчину, повредившего картину Репина в Третьяковке. Он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции. Сам нарушитель заявил, что находился под действием алкоголя.

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    Позднее Замоскворецкий суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания мужчины. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты Игоря Подпорина, которая просила отложить заседание. Заседания суд назначил на 29 мая.

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    Сообщается, что у Подпорина не было обнаружено никаких документов, кроме водительских прав, по которым и была установлена его личность. Сам Подпорин рассказал, что он уроженец Дагестана 1981 года рождения, в Москву приехал из Воронежской области, а последние полгода не работает, поскольку ухаживает за родителями.

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