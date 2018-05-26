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26 мая, 13:30
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    Третьяковка: картина Репина «Иван Грозный» серьезно повреждена

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    • «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года», Илья Репин
    Третьяковка: картина Репина «Иван Грозный» серьезно повреждена

    Третьяковка: картина Репина «Иван Грозный» серьезно повреждена

    Третьяковка: картина Репина «Иван Грозный» серьезно повреждена
  • «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года», Илья Репин

    • Серьезные повреждения нанесены картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в результате нападения в пятницу вечером.

    Как сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи, холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича.

    Ранее в МВД РФ сообщили, что полицейские в Москве задержали мужчину, который в пятницу вечером повредил картину в Третьяковской галерее.

    Из сообщения Третьяковской галереи: «В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича».

    В галерее отметили, что от падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Там также сообщили, что «по счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали».

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