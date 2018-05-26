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26 мая, 13:30
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    Мужчина столбиком ограждения повредил картину в Третьяковке

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    Мужчина столбиком ограждения повредил картину в Третьяковке

    Мужчина столбиком ограждения повредил картину в Третьяковке

    Полицейские в Москве задержали мужчину, который в пятницу вечером повредил картину в Третьяковской галерее.

    Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, «вечером в пятницу в полицию от сотрудника охраны Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины».

    Ирина Волк: «Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно».

    В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

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