Мужчина столбиком ограждения повредил картину в Третьяковке

Полицейские в Москве задержали мужчину, который в пятницу вечером повредил картину в Третьяковской галерее.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, «вечером в пятницу в полицию от сотрудника охраны Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины».
Ирина Волк: «Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно».
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Ирина Волк: «Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно».
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
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