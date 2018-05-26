Задержанный вандал объяснил атаку на картину Репина в Третьяковке

Картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее в пятницу вечером повредил приезжий из Воронежа. В Москве мужчина находился без регистрации.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, «задержанный за повреждение картины в Третьяковской галерее 37-летний мужчина пояснил полиции, что повредил картину из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов».
Напомним, вечером в пятницу в полицию от сотрудника охраны Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее картину, и повредил полотно. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее в пресс-службе Третьяковской галереи сообщили, что картине был нанесен серьезный ущерб — холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. Там также отметили, что «по счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадало».
Напомним, вечером в пятницу в полицию от сотрудника охраны Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее картину, и повредил полотно. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее в пресс-службе Третьяковской галереи сообщили, что картине был нанесен серьезный ущерб — холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. Там также отметили, что «по счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадало».
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