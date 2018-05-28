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    Поврежденную картину Репина после реставрации выставят в бронированном кейсе

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина
    Поврежденную картину Репина после реставрации выставят в бронированном кейсе

    Поврежденную картину Репина после реставрации выставят в бронированном кейсе

    Поврежденную картину Репина после реставрации выставят в бронированном кейсе
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина

    • Руководство Третьяковской галереи планирует принять дополнительные меры защиты картины «Иван Грозный и сын его Иван» после реставрации, а также требует ужесточить наказание за порчу произведений искусства.

    После реставрации, которая может занять несколько лет, картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» будут выставлять в Третьяковской галерее в специальном бронированном стеклянном кейсе. Об этом в понедельник рассказала директор музей Зельфира Трегулова, передает «Интерфакс».

    Зельфира Трегулова, директор Государственной Третьяковской галереи: «Мы получили звонок от „Сбербанка“ с готовностью поддержать реставрацию и обеспечения безопасного экспонирования этой работы по завершению длительной реставрации в залах Третьяковской галереи в специальном бронированном стеклянном кейсе».

    смотретьУщерб от повреждения картины Репина в Третьяковке оценили в полмиллиона рублей
    Ущерб от повреждения картины Репина в Третьяковке оценили в полмиллиона рублей
    Напомним, вандал повредил картину в пятницу вечером. Пьяный мужчина ударил по ней металлическим столбиком ограждения и порвал холст в центральной части. Преступник был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ущерб, нанесенный Третьяковке, оценивается более чем в 500 тысяч рублей.

    Замминистра культуры РФ Владимир Аристархов, также участвовавший в брифинге, заявил, что министерство потребует для вандала самого сурового наказания, предусмотренного законом. Директор галереи же сообщила, что музей попросит ужесточить наказание за порчу произведений искусства.

    Зельфира Трегулова: «Нас беспокоит, что существующее законодательство предполагает максимальное наказание для таких преступлений — штраф до 3 млн рублей и заключение максимум на три года. Мы бы хотели инициировать обсуждение ужесточения наказания за вандализм в отношении художественных ценностей».

    Трегулова также напомнила, что в 2015 году из-за реформы охраны в культурных учреждениях музею пришлось сократить количество охранников, и призвала вернуться к обсуждению этой проблемы, передает ТАСС.

    Отметим, что это нападение на картину — не первое в истории Третьяковки. 105 лет назад полотно порезал ножом старообрядец по имени Абрам Балашов. Картину восстанавливал сам Репин.

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