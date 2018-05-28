Поврежденную картину Репина после реставрации выставят в бронированном кейсе

Руководство Третьяковской галереи планирует принять дополнительные меры защиты картины «Иван Грозный и сын его Иван» после реставрации, а также требует ужесточить наказание за порчу произведений искусства.
После реставрации, которая может занять несколько лет, картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» будут выставлять в Третьяковской галерее в специальном бронированном стеклянном кейсе. Об этом в понедельник рассказала директор музей Зельфира Трегулова, передает «Интерфакс».
Зельфира Трегулова, директор Государственной Третьяковской галереи: «Мы получили звонок от „Сбербанка“ с готовностью поддержать реставрацию и обеспечения безопасного экспонирования этой работы по завершению длительной реставрации в залах Третьяковской галереи в специальном бронированном стеклянном кейсе».
Напомним, вандал повредил картину в пятницу вечером. Пьяный мужчина ударил по ней металлическим столбиком ограждения и порвал холст в центральной части. Преступник был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ущерб, нанесенный Третьяковке, оценивается более чем в 500 тысяч рублей.
Замминистра культуры РФ Владимир Аристархов, также участвовавший в брифинге, заявил, что министерство потребует для вандала самого сурового наказания, предусмотренного законом. Директор галереи же сообщила, что музей попросит ужесточить наказание за порчу произведений искусства.
Зельфира Трегулова: «Нас беспокоит, что существующее законодательство предполагает максимальное наказание для таких преступлений — штраф до 3 млн рублей и заключение максимум на три года. Мы бы хотели инициировать обсуждение ужесточения наказания за вандализм в отношении художественных ценностей».
Трегулова также напомнила, что в 2015 году из-за реформы охраны в культурных учреждениях музею пришлось сократить количество охранников, и призвала вернуться к обсуждению этой проблемы, передает ТАСС.
Отметим, что это нападение на картину — не первое в истории Третьяковки. 105 лет назад полотно порезал ножом старообрядец по имени Абрам Балашов. Картину восстанавливал сам Репин.
Зельфира Трегулова, директор Государственной Третьяковской галереи: «Мы получили звонок от „Сбербанка“ с готовностью поддержать реставрацию и обеспечения безопасного экспонирования этой работы по завершению длительной реставрации в залах Третьяковской галереи в специальном бронированном стеклянном кейсе».
Напомним, вандал повредил картину в пятницу вечером. Пьяный мужчина ударил по ней металлическим столбиком ограждения и порвал холст в центральной части. Преступник был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ущерб, нанесенный Третьяковке, оценивается более чем в 500 тысяч рублей.
Замминистра культуры РФ Владимир Аристархов, также участвовавший в брифинге, заявил, что министерство потребует для вандала самого сурового наказания, предусмотренного законом. Директор галереи же сообщила, что музей попросит ужесточить наказание за порчу произведений искусства.
Зельфира Трегулова: «Нас беспокоит, что существующее законодательство предполагает максимальное наказание для таких преступлений — штраф до 3 млн рублей и заключение максимум на три года. Мы бы хотели инициировать обсуждение ужесточения наказания за вандализм в отношении художественных ценностей».
Трегулова также напомнила, что в 2015 году из-за реформы охраны в культурных учреждениях музею пришлось сократить количество охранников, и призвала вернуться к обсуждению этой проблемы, передает ТАСС.
Отметим, что это нападение на картину — не первое в истории Третьяковки. 105 лет назад полотно порезал ножом старообрядец по имени Абрам Балашов. Картину восстанавливал сам Репин.
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