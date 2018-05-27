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    Реставрация пострадавшего от рук вандала шедевра Репина займет годы

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    Реставрация пострадавшего от рук вандала шедевра Репина займет годы

    Реставрация пострадавшего от рук вандала шедевра Репина займет годы

    Реставрация картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», пострадавшей от рук вандала в Третьяковской галерее, займет минимум несколько лет.

    Такое мнение высказал искусствовед Дмитрий Буткевич. Эксперта цитирует агентство ТАСС.

    Дмитрий Буткевич, искусствовед: «Я думаю, что реставрация займет минимум несколько лет, месяцами не обойдешься».

    Напомним, в Третьяковке один из посетителей схватил металлический столбик ограждения, разбил защитное стекло и нанес несколько ударов по холсту. Он порван в трех местах в центральной части работы — на фигуре царевича.

    смотретьПовредивший картину в Третьяковке вандал был пьян
    Повредивший картину в Третьяковке вандал был пьян
    Полотно убрали из постоянной экспозиции и перенесли в реставрационную мастерскую музея. Вандал задержан, это 37-летний житель Воронежа. Он признался, что был нетрезв. Заведено уголовное дело.

    смотретьУщерб от повреждения картины Репина в Третьяковке оценили в полмиллиона рублей
    Ущерб от повреждения картины Репина в Третьяковке оценили в полмиллиона рублей
    К слову, этот шедевр Репина ранее подвергался нападению. 105 лет назад полотно порезал ножом также в трех местах старообрядец. И Репину пришлось самому восстанавливать лица практически заново. А вот хранитель Третьяковки Егор Хруслов, узнав о порче картины, бросился под поезд.

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