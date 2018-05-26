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    В МВД завели дело после порчи вандалом картины в Третьяковке. вандализм, выставки и музеи, задержание, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ МВД завели дело после порчи вандалом картины в Третьяковке

    В МВД завели дело после порчи вандалом картины в Третьяковке

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    В МВД завели дело после порчи вандалом картины в Третьяковке

    В МВД завели дело после порчи вандалом картины в Третьяковке

    В МВД завели дело после порчи вандалом картины в Третьяковке

      Уголовное дело возбуждено по факту повреждения картины в Государственной Третьяковской галерее.

      Ранее полиция задержала мужчину, повредившего картину Репина в Третьяковке. Он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции. Сам нарушитель заявил, что находился под действием алкоголя.

      Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, «орган дознания обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении данного деяния».

      смотретьПовредивший картину в Третьяковке вандал был пьян
      Повредивший картину в Третьяковке вандал был пьян
      Это уже не первый случай покушения на картину. В 1913 году 29-летний старообрядец Абрам Балашов нанес по полотну три удара ножом. После этого Репину пришлось заново воссоздавать лица изображенных на нем царя и царевича. Тогда хранитель Третьяковской галереи, узнав о порче картины, бросился под поезд.

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