В МВД завели дело после порчи вандалом картины в Третьяковке

Уголовное дело возбуждено по факту повреждения картины в Государственной Третьяковской галерее.
Ранее полиция задержала мужчину, повредившего картину Репина в Третьяковке. Он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции. Сам нарушитель заявил, что находился под действием алкоголя.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, «орган дознания обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении данного деяния».
Это уже не первый случай покушения на картину. В 1913 году 29-летний старообрядец Абрам Балашов нанес по полотну три удара ножом. После этого Репину пришлось заново воссоздавать лица изображенных на нем царя и царевича. Тогда хранитель Третьяковской галереи, узнав о порче картины, бросился под поезд.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, «орган дознания обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении данного деяния».
Это уже не первый случай покушения на картину. В 1913 году 29-летний старообрядец Абрам Балашов нанес по полотну три удара ножом. После этого Репину пришлось заново воссоздавать лица изображенных на нем царя и царевича. Тогда хранитель Третьяковской галереи, узнав о порче картины, бросился под поезд.
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