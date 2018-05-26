Повредивший картину в Третьяковке вандал был пьян: видео допроса

Мужчина, повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее в Москве, рассказал, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки.
Напомним, вечером в пятницу в полицию от сотрудника охраны Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее картину, и повредил полотно. Задержанный оказался приезжим из Воронежской области.
Задержанный: «Приехал посмотреть на нее (картину — ред.), в восемь вечера зашел в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чего-то».
На вопрос, осознает ли он тяжесть своего поступка, мужчина ответил утвердительно.
В свою очередь осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что нападавший нигде не работает. Отмечается также, что в ходе расследования среди прочего будет устанавливаться степень вменяемости мужчины.
В пресс-службе музея тем временем сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции.
Задержанный: «Приехал посмотреть на нее (картину — ред.), в восемь вечера зашел в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чего-то».
На вопрос, осознает ли он тяжесть своего поступка, мужчина ответил утвердительно.
В свою очередь осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что нападавший нигде не работает. Отмечается также, что в ходе расследования среди прочего будет устанавливаться степень вменяемости мужчины.
В пресс-службе музея тем временем сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции.
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