Глава МЧС Кузбасса арестован по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов арестован по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Центральный районный суд Кемерова принял решение арестовать Мамонтова на два месяца, до 25 июля. Таким образом, ходатайство следствия, которое просило заключить обвиняемого под стражу, было удовлетворено.
Вместе с Мамонтовым по делу о пожаре проходит начальник отдела надзора управления МЧС по городу Кемерово Григорий Терентьев. Сегодня он также был арестован судом.
Мамонтов и Терентьев обвиняются в халатности по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». По версии следствия, обвиняемые не запланировали и не провели в 2017 и 2018 годах противопожарную проверку в ТЦ, где 25 марта при пожаре погибли 60 человек, большинство из них — дети. Мамонтов также обвиняется в растрате на сумму более 1,8 миллиона рублей.
Глава кузбасского управления МЧС Мамонтов свою вину не признает. Сегодня он также пояснил суду, что еще 4 апреля подал рапорт об увольнении на имя главы МЧС, но не получил ответа. После этого министр сменился, а новый рапорт он еще не подал, передает ТАСС.
Всего по уголовному делу о смертоносном пожаре ранее были задержаны и арестованы 8 человек: гендиректор компании-собственника ТЦ Юлия Богданова, технический директор ТЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, глава компании, обслуживающей пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и сотрудник компании Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре, а также командир пожарного караула Сергей Генин.
Вместе с Мамонтовым по делу о пожаре проходит начальник отдела надзора управления МЧС по городу Кемерово Григорий Терентьев. Сегодня он также был арестован судом.
Мамонтов и Терентьев обвиняются в халатности по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». По версии следствия, обвиняемые не запланировали и не провели в 2017 и 2018 годах противопожарную проверку в ТЦ, где 25 марта при пожаре погибли 60 человек, большинство из них — дети. Мамонтов также обвиняется в растрате на сумму более 1,8 миллиона рублей.
Глава кузбасского управления МЧС Мамонтов свою вину не признает. Сегодня он также пояснил суду, что еще 4 апреля подал рапорт об увольнении на имя главы МЧС, но не получил ответа. После этого министр сменился, а новый рапорт он еще не подал, передает ТАСС.
Всего по уголовному делу о смертоносном пожаре ранее были задержаны и арестованы 8 человек: гендиректор компании-собственника ТЦ Юлия Богданова, технический директор ТЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, глава компании, обслуживающей пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и сотрудник компании Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре, а также командир пожарного караула Сергей Генин.
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