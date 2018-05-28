Суд арестовал главу кемеровского отдела МЧС по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Начальник отдела надзора управления МЧС по городу Кемерово Терентьев арестован до конца июля.
Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца главу отдела надзора областного управления МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева, передает ТАСС.
Александр Вялов, судья: «Избрать Терентьеву … меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 25 июля».
Терентьев, а также глава областного управления МЧС Александр Мамонтов обвиняются в халатности по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», унесшем жизни 60 человек. По версии следствия, обвиняемые не запланировали и не провели в период 2017–2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где 25 марта при пожаре погибли 60 человек. Мамонтов также обвиняется в растрате на сумму более 1,8 миллиона рублей. Глава кузбасского управления МЧС свою вину не признает.
Всего по уголовному делу о пожаре ранее были задержаны и арестованы 8 человек: гендиректор компании-собственника ТЦ Юлия Богданова, технический директор ТЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, глава компании, обслуживающей пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и сотрудник компании Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре, а также командир пожарного караула Сергей Генин.
Александр Вялов, судья: «Избрать Терентьеву … меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 25 июля».
Терентьев, а также глава областного управления МЧС Александр Мамонтов обвиняются в халатности по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», унесшем жизни 60 человек. По версии следствия, обвиняемые не запланировали и не провели в период 2017–2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где 25 марта при пожаре погибли 60 человек. Мамонтов также обвиняется в растрате на сумму более 1,8 миллиона рублей. Глава кузбасского управления МЧС свою вину не признает.
Всего по уголовному делу о пожаре ранее были задержаны и арестованы 8 человек: гендиректор компании-собственника ТЦ Юлия Богданова, технический директор ТЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, глава компании, обслуживающей пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и сотрудник компании Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре, а также командир пожарного караула Сергей Генин.
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