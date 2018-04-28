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    Арестованный по делу о пожаре в «Зимней вишне» спасатель «чуть не сошел с ума»

    4 комментария
    • Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
    Арестованный по делу о пожаре в «Зимней вишне» спасатель «чуть не сошел с ума»

    Арестованный по делу о пожаре в «Зимней вишне» спасатель «чуть не сошел с ума»

    Арестованный по делу о пожаре в «Зимней вишне» спасатель «чуть не сошел с ума»
  • Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

    • Начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин, обвиняемый по делу о пожаре и гибели людей в торговом центре «Зимняя вишня», после ареста написал письмо, в котором поблагодарил всех за поддержу и отметил, что надеется на оправдание.

    В письме пожарный Сергей Генин признается, что не ожидал, что окажется в таком положении. Он рассказал, что после предъявления обвинения в гибели 37 человек и последовавшего ареста он был в шоке и отчаянии — «чуть не сошел с ума», почти не спал. Сейчас его состояние улучшилось. Генин отметил, что в СИЗО с ним обращаются хорошо: поддерживают и сокамерники, и администрация.

    Сергей Генин, начальник караула пожарно-спасательной части МЧС Кемеровской области: «Тут (в СИЗО) со мной беседовали и пацаны, и психологи, и администрация, в общем, все меня поддержали и поддерживают, и верят, что мы сделали все, что от нас зависело и не зависело».

    Генин передает привет своим коллегам и пишет, что скучает по работе.

    Сергей Генин: «Берегите себя, мы нужны стране, если не мы, то кто будет спасать людей и тушить пожары? В общем, сухих вам рукавов. Да, кстати, иногда слышу, как вы на пожар едете, узнаю моторы и сирены».

    Генин передает привет своей супруге, благодарит ее за поддержку. «Надеюсь, что меня оправдают и отпустят», — добавляет пожарный.

    Цитаты и выдержки из письма обвиняемого Сергея Генина опубликованы на сайте ГУ МЧС по Кемеровской области.

    смотретьСК: в «Зимней вишне» погибли 60 человек, все тела идентифицированы
    СК: в «Зимней вишне» погибли 60 человек, все тела идентифицированы
    Напомним, что начальнику караула Сергею Генину, ставшему восьмым фигурантом дела о пожаре в кемеровском ТЦ, предъявлено обвинение по статье «Халатность». По данным следствия, Генин не послушал очевидца, указавшего ему кратчайший путь к кинозалу, и направил звено в тупик. Из-за этого пожарные не успели спасти людей. Была продемонстрирована видеозапись, на которой видно, как отец трех погибших в ТЦ девочек Александр Ананьев указывает Генину верный короткий путь на четвертый этаж здания, где в кинотеатре оставались дети, но пожарный тем не менее следует за охранником ТЦ и теряет ценное время. По версии следствия, из-за халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в кинозале №2 на четвертом этаже.

    За кемеровского пожарного вступился глава МЧС России Владимир Пучков, в Интернете в защиту Генина размещена петиция, ее подписали около 45 тыс. человек.

    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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