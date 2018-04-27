Основной собственник «Зимней вишни» готов снести ТЦ за свой счет

Кондитерский комбинат, владеющий зданием сгоревшего ТЦ в Кемерове, готов передать его городским властям и оплатить снос.
ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат, который является основным владельцем здания сгоревшего торгового центра „Зимняя вишня“», готов передать его в собственность города. Об этом в пятницу сообщил мэр Кемерова Илья Середюк, передает «Интерфакс».
Илья Середюк, мэр Кемерова: «Собственников у здания около 40, но основной — „Кемеровский кондитерский комбинат“ — уже дал согласие на отказ от него в пользу муниципалитета, он готов оплатить и снос здания в целом, и создание на его месте того, что хотели бы видеть кемеровчане».
Ранее сообщалось, что власти региона планируют к 1 сентября открыть на месте сгоревшего ТЦ сквер. Середюк подтвердил эту информацию и сообщил, что в настоящее время городские власти решают юридические вопросы с остальными собственниками помещения, некоторые бизнесмены также готовы отдать здание городу.
Илья Середюк: «Существуют вещи превыше бизнеса, но в силах муниципалитета разрешить эти проблемы. В соответствии с мнением большинства горожан, территория может быть признана рекреационной и будет изменен генплан. Дальше будет решен вопрос изъятия, компенсации собственникам».
Напомним, страшный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, еще 79 пострадали. По предварительной версии следствия, пожар начался из-за короткого замыкания в светильнике в детской игровой зоне. Власти Кемерова ожидают, что в течение недели работа следователей на территории ТЦ будет завершена.
Ранее иницативная группа бизнесменов — собственников помещений в «Зимней вишне» призвала власти оставить уцелевшее бетонное здание торгового центра. Предприниматели объясняли свою просьбу тем, что многие из них брали кредиты и продавали другую собственность, чтобы работать в «Зимней вишне». Власти Кемерова сообщали, что разрабатывают план помощи пострадавшим из-за пожара бизнесменам.
Илья Середюк, мэр Кемерова: «Собственников у здания около 40, но основной — „Кемеровский кондитерский комбинат“ — уже дал согласие на отказ от него в пользу муниципалитета, он готов оплатить и снос здания в целом, и создание на его месте того, что хотели бы видеть кемеровчане».
Ранее сообщалось, что власти региона планируют к 1 сентября открыть на месте сгоревшего ТЦ сквер. Середюк подтвердил эту информацию и сообщил, что в настоящее время городские власти решают юридические вопросы с остальными собственниками помещения, некоторые бизнесмены также готовы отдать здание городу.
Илья Середюк: «Существуют вещи превыше бизнеса, но в силах муниципалитета разрешить эти проблемы. В соответствии с мнением большинства горожан, территория может быть признана рекреационной и будет изменен генплан. Дальше будет решен вопрос изъятия, компенсации собственникам».
Напомним, страшный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, еще 79 пострадали. По предварительной версии следствия, пожар начался из-за короткого замыкания в светильнике в детской игровой зоне. Власти Кемерова ожидают, что в течение недели работа следователей на территории ТЦ будет завершена.
Ранее иницативная группа бизнесменов — собственников помещений в «Зимней вишне» призвала власти оставить уцелевшее бетонное здание торгового центра. Предприниматели объясняли свою просьбу тем, что многие из них брали кредиты и продавали другую собственность, чтобы работать в «Зимней вишне». Власти Кемерова сообщали, что разрабатывают план помощи пострадавшим из-за пожара бизнесменам.
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