В Кемерове вместо сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» появится сквер

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв на встрече с депутатами Госдумы от Кузбасса сообщил о дальнейшей судьбе торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
По словам Цивилёва, к 1 сентября на месте ТЦ разобьют сквер. Снос здания начнется по истечении 40 дней после трагедии. И сегодня же врио губернатора начал рабочие поездки по городам области. Первый пункт — Ленинск-Кузнецкий. Там руководитель региона посетил Клинический центр охраны здоровья шахтеров, который считается одним из крупнейших медучреждений Кузбасса.
Сергей Цивилёв, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области: «Администрация Кемеровской области будет уделять пристальное внимание развитию всего здравоохранения. И очень приятно, что у нас есть такой центр, который может стать номером один на территории Российской Федерации».
Сергей Цивилёв возглавил регион около двух недель назад после отставки Амана Тулеева.
Сергей Цивилёв, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области: «Администрация Кемеровской области будет уделять пристальное внимание развитию всего здравоохранения. И очень приятно, что у нас есть такой центр, который может стать номером один на территории Российской Федерации».
Сергей Цивилёв возглавил регион около двух недель назад после отставки Амана Тулеева.
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