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    В Кемерове вместо сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» появится сквер. Кемерово, здравоохранение, магазины, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кемерове вместо сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» появится сквер

    В Кемерове вместо сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» появится сквер

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    В Кемерове вместо сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» появится сквер

    В Кемерове вместо сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» появится сквер

      Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв на встрече с депутатами Госдумы от Кузбасса сообщил о дальнейшей судьбе торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

      По словам Цивилёва, к 1 сентября на месте ТЦ разобьют сквер. Снос здания начнется по истечении 40 дней после трагедии. И сегодня же врио губернатора начал рабочие поездки по городам области. Первый пункт — Ленинск-Кузнецкий. Там руководитель региона посетил Клинический центр охраны здоровья шахтеров, который считается одним из крупнейших медучреждений Кузбасса.

      Сергей Цивилёв, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области: «Администрация Кемеровской области будет уделять пристальное внимание развитию всего здравоохранения. И очень приятно, что у нас есть такой центр, который может стать номером один на территории Российской Федерации».

      Сергей Цивилёв возглавил регион около двух недель назад после отставки Амана Тулеева.

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