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    Врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев официально представлен подчиненным

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    Врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев официально представлен подчиненным

    Врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев официально представлен подчиненным

    Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально представил врио главы Кузбасса Сергея Цивилева.

    В мероприятии принимают участие руководители федеральных органов власти, органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, депутатский корпус.

    Цивилев на церемонии представления в новом статусе назвал своей основной задачей «погружение в особенности региона».

    Сергей Цивилев: «Свою основную задачу я сейчас вижу в том, чтобы вникнуть во все детали, особенности региона, во все программы, которые были составлены. Я верю только в командный дух людей, которые здесь живут».

    Церемония началась с минуты молчания в память о 64 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Прежний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку, объяснив, что работать с таким тяжелейшим грузом на посту главы региона нельзя.

    С самого утра в девятый день после трагедии кемеровчане несут цветы к импровизированному мемориалу у сгоревшего здания.

    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

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