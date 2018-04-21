Бастрыкин рассказал, когда завершится расследование пожара в «Зимней вишне»

Председатель Следственного комитета рассказал, что на полное и объективное расследование трагедии в Кемерове требуется несколько месяцев.
Александр Бастрыкин подчеркнул, что такой срок расследования связан с «необходимостью проведения сложных экспертиз», в том числе строительной, судебно-правовой и финансово-экономической. Необходимо выяснить, подходило ли здание для торгового центра, и оценить действия сотрудников МЧС, которые работали на месте трагедии.
Кроме того, глава СКР подчеркнул, что следствие предпринимает все возможное для обеспечения прав всех потерпевших, передает ТАСС.
Напомним, страшный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, еще 79 пострадали. По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания в светильнике.
Сейчас по делу о пожаре арестованы восемь человек. Среди них оказался командир пожарного звена, работавшего в ТЦ. По данным следствия, он не послушал очевидца, указавшего ему кратчайший путь к кинозалу, и направил звено в тупик. Из-за этого пожарные не успели спасти людей.
Кроме того, глава СКР подчеркнул, что следствие предпринимает все возможное для обеспечения прав всех потерпевших, передает ТАСС.
Напомним, страшный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, еще 79 пострадали. По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания в светильнике.
Сейчас по делу о пожаре арестованы восемь человек. Среди них оказался командир пожарного звена, работавшего в ТЦ. По данным следствия, он не послушал очевидца, указавшего ему кратчайший путь к кинозалу, и направил звено в тупик. Из-за этого пожарные не успели спасти людей.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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