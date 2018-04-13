Пожарный арестован в Кемерове за халатность при тушении «Зимней вишни»

Сергей Генин, начальник пожарного караула, тушившего пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», арестован на два месяца.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого в халатности.
Александр Вялов, судья: «Избрать меру пресечения: в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 июня 2018 года».
Генин заявил, что будет обжаловать это решение сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что приехавший на место ЧП Генин не послушал очевидца пожара в «Зимней вишне», указавшего ему кратчайший путь к кинозалу, и направил звено в тупик. Из-за этого пожарные не успели спасти людей, остававшихся в кинозале. Генину предъявлено обвинение по статье «Халатность».
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело, в числе фигурантов — восемь человек, всем предъявлено обвинение.
Александр Вялов, судья: «Избрать меру пресечения: в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 июня 2018 года».
Генин заявил, что будет обжаловать это решение сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что приехавший на место ЧП Генин не послушал очевидца пожара в «Зимней вишне», указавшего ему кратчайший путь к кинозалу, и направил звено в тупик. Из-за этого пожарные не успели спасти людей, остававшихся в кинозале. Генину предъявлено обвинение по статье «Халатность».
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело, в числе фигурантов — восемь человек, всем предъявлено обвинение.
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