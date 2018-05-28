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    СМИ: компания Дерипаски предложила поднять тарифы ЖКХ из-за санкций. Дерипаска, Русал, санкции, тарифы и цены, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: компания Дерипаски предложила поднять тарифы ЖКХ из-за санкций

    СМИ: компания Дерипаски предложила поднять тарифы ЖКХ из-за санкций

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    СМИ: компания Дерипаски предложила поднять тарифы ЖКХ из-за санкций

    СМИ: компания Дерипаски предложила поднять тарифы ЖКХ <nobr>из-за</nobr> санкций

      Компания En+ Олега Дерипаски определилась, какие льготы хотела бы получить от правительства. В частности, она предлагает поднять тарифы на электроэнергию в некоторых регионах.

      Группе En+ потребовалась помощь, потому что 6 апреля она вместе со своим владельцем Олегом Дерипаской попала под американские санкции. En+ контролирует активы Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности. Например, она контролирует 48% акций «Русала».

      Все трое — En+, Дерипаска, «Русал» — сейчас находятся под американскими санкциями и испытывают большие проблемы. Как выяснила газета «Коммерсант», En+ отправила письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку. В документе компания предлагает правительству список мер, которые помогли бы существенно сэкономить в непростых условиях.

      Например, En+ хочет поднять тарифы на электричество для населения в Иркутской области. Сейчас там, по информации компании, тарифы в 4 раза ниже средних по стране. Кроме того, предлагается повысить тарифы на тепло и горячую воду на 1%.

      смотретьСМИ: Дерипаска намерен покинуть пост президента En+ и «Русала»
      СМИ: Дерипаска намерен покинуть пост президента En+ и «Русала»
      Ранее сообщалось, что решать свои проблемы En+ и «Русал» стараются и собственными силами. Олег Дерипаска покинул советы директоров обеих компаний.

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