СМИ: компания Дерипаски предложила поднять тарифы ЖКХ из-за санкций

Компания En+ Олега Дерипаски определилась, какие льготы хотела бы получить от правительства. В частности, она предлагает поднять тарифы на электроэнергию в некоторых регионах.
Группе En+ потребовалась помощь, потому что 6 апреля она вместе со своим владельцем Олегом Дерипаской попала под американские санкции. En+ контролирует активы Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности. Например, она контролирует 48% акций «Русала».
Все трое — En+, Дерипаска, «Русал» — сейчас находятся под американскими санкциями и испытывают большие проблемы. Как выяснила газета «Коммерсант», En+ отправила письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку. В документе компания предлагает правительству список мер, которые помогли бы существенно сэкономить в непростых условиях.
Например, En+ хочет поднять тарифы на электричество для населения в Иркутской области. Сейчас там, по информации компании, тарифы в 4 раза ниже средних по стране. Кроме того, предлагается повысить тарифы на тепло и горячую воду на 1%.
Ранее сообщалось, что решать свои проблемы En+ и «Русал» стараются и собственными силами. Олег Дерипаска покинул советы директоров обеих компаний.
Все трое — En+, Дерипаска, «Русал» — сейчас находятся под американскими санкциями и испытывают большие проблемы. Как выяснила газета «Коммерсант», En+ отправила письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку. В документе компания предлагает правительству список мер, которые помогли бы существенно сэкономить в непростых условиях.
Например, En+ хочет поднять тарифы на электричество для населения в Иркутской области. Сейчас там, по информации компании, тарифы в 4 раза ниже средних по стране. Кроме того, предлагается повысить тарифы на тепло и горячую воду на 1%.
Ранее сообщалось, что решать свои проблемы En+ и «Русал» стараются и собственными силами. Олег Дерипаска покинул советы директоров обеих компаний.
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