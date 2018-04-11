СМИ узнали о попытках «Русала» обойти санкции США и вести расчеты в евро

Алюминиевая компания «Русал» Олега Дерипаски попросила своих клиентов расплачиваться в евро, а не в долларах.
Как передает Reuters со ссылкой на источники, предприятие прибегло к плану чрезвычайных мер по примеру Ирана и просит своих клиентов рассчитываться в европейской, а не в американской валюте. По информации агентства, таким образом «Русал» пытается обойти санкции США.
Когда под американские ограничительные меры попал Иран, он начал использовать для платежей золото, нефть и японскую иену. Ранее «Русал» предупредил о возможности технического дефолта. Деньги-то у компании есть, но она может не расплатиться в срок. Почти весь долг «Русала», а это более 7 миллиардов долларов, номинирован в американской валюте. Следующий платеж по евробондам будет 3 мая.
Накануне Лондонская биржа металлов сообщила, что в связи с санкциями США с 17 апреля вводит временное ограничение на торговлю металлами «Русала».
Ограничение будет действовать до тех пор, пока предприятия, владеющие металлами «Русала», не предоставят доказательства того, что не нарушают введенные Америкой санкции. Они коснулись целого ряда крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, в том числе Олега Дерипаски и En+ Group, группы «ГАЗ», «Базового элемента» и «Русала», а также Виктора Вексельберга и группы «Ренова», Сулеймана Керимова, Кирилла Шамалова, главы «Газпрома» Алексея Миллера и руководителя ВТБ Андрея Костина.
Когда под американские ограничительные меры попал Иран, он начал использовать для платежей золото, нефть и японскую иену. Ранее «Русал» предупредил о возможности технического дефолта. Деньги-то у компании есть, но она может не расплатиться в срок. Почти весь долг «Русала», а это более 7 миллиардов долларов, номинирован в американской валюте. Следующий платеж по евробондам будет 3 мая.
Накануне Лондонская биржа металлов сообщила, что в связи с санкциями США с 17 апреля вводит временное ограничение на торговлю металлами «Русала».
Ограничение будет действовать до тех пор, пока предприятия, владеющие металлами «Русала», не предоставят доказательства того, что не нарушают введенные Америкой санкции. Они коснулись целого ряда крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, в том числе Олега Дерипаски и En+ Group, группы «ГАЗ», «Базового элемента» и «Русала», а также Виктора Вексельберга и группы «Ренова», Сулеймана Керимова, Кирилла Шамалова, главы «Газпрома» Алексея Миллера и руководителя ВТБ Андрея Костина.
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