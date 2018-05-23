США назвали условие снятия санкций с группы «ГАЗ» Олега Дерипаски

Группа «ГАЗ» бизнесмена Олега Дерипаски может быть исключена из американского санкционного списка. Соединенные Штаты назвали условие, при котором это предприятие перестанет испытывать на себе влияние ограничительных мер.
Американский Минфин отмечает, что санкции могут быть сняты, если Дерипаска утратит контроль над группой «ГАЗ». Ранее такая же формулировка применялась и в отношении «Русала». Так как алюминиевый гигант управляется компанией En+, бизнесмену пришлось согласиться сократить там долю ниже 50% и выйти из совета директоров.
Однако санкции пока сохраняются. Согласно новым уточнениям, «Русал» не должен контролироваться не только человеком из санкционного списка, но и компанией, в него попавшей, а это как раз En+. И сегодня же глава ВТБ Андрей Костин в интервью CNBC заявил, что банк не предоставляет «Русалу» новых кредитов в ожидании решения американского Минфина.
Однако санкции пока сохраняются. Согласно новым уточнениям, «Русал» не должен контролироваться не только человеком из санкционного списка, но и компанией, в него попавшей, а это как раз En+. И сегодня же глава ВТБ Андрей Костин в интервью CNBC заявил, что банк не предоставляет «Русалу» новых кредитов в ожидании решения американского Минфина.
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