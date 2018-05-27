«Это будет страшно»: жители Донбасса ждут наступления украинских силовиков

Американские Javelin испытаны Киевом, запрет на их применение в Донбассе на Украине надеются обойти, в республиках говорят об ощущении надвигающейся большой войны.
Светлое пятно в жизни детворы поселка Зайцево — цветная остановка на окраине. Безопасное по местным меркам место, куда «мама отпустила погулять до первого обстрела». Как сообщает с места событий корреспондент НТВ Анатолий Майоров, от импровизированной «детской площадки» до места, где укрываются украинские десантники, — 400 метров по прямой. За несколько часов до съемок сюда заезжал глава украинской нацбезопасности Александр Турчинов, перед камерой заявлял про соблюдение минских соглашений, потом про российскую агрессию и что-то про победу. Последствия его приказов были слышны далеко от Зайцево.
Почему после визита Турчинова на фронт снаряды украинской десантуры летят в женщин и детей, жители прифронтовых поселков узнать даже не надеются: за четыре года им этого никто так и не объяснил. Жить в перерывах между артобстрелами они научились сами, вот и последний звонок перенесли на шесть дней раньше. Ждут наступления, которое закончится кровавой бойней.
Ирина Дикун: «10 погибших и 10 раненых — это только за 1 месяц, напоминает 2015 год».
Светлана Валденкина: «Сейчас пошла тяжелая артиллерия — танки, „бээмпэшки“, „саушки“. Это будет страшно».
Дмитрий Бессонов: «Они будут пытаться прорваться, но в первый раз пытаются. Обещали, что тут и Новый год будут встречать, и 8 марта, и 1 мая».
Горловка — огромная территория по площади, которая превосходит сам Донецк. Ее окраины и превратились в горячие участки фронта. Зайцево — это где отряды ВСУ сейчас прорываются по улицам, юго-западная сторона — где ВСУ прорывались к терриконам со стороны поселка Южный. Займешь высоты — получишь всю Горловку в придачу. Это знают и на Украине, и в Донецке. После неудачного штурма в середине мая украинские позиции стали еще ближе: белые крыши домов в лесополосе — свежее приобретение украинской армии.
Провальный штурм высот, движение в серой зоне и даже депортацию гражданских мировое сообщество заметило и оправдало. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер внезапно заявил, что у Киева всегда было право на нейтралку, а его коллега Хизер Нойерт сообщила, что сожалеет о потерях ВСУ: 20 убитых, 20 раненых. О пяти брошенных молчит и Вашингтон, и Киев.
Ополченец: «До сих пор трупы лежат. Уже через ОБСЕ просили: стрелять не будем, пускай только заберут».
Пётр Порошенко, президент Украины: «Вы видели счастливые лица солдат. Сегодня осуществилась их мечта. Я уверен в том, что на сегодняшний день боевые возможности украинских вооруженных сил, подразделений ракетных войск и артиллерии значительно выросли».
С привычной миной при плохой игре после поражения под терриконами к нации обратился лидер. О том, что Javelin прислали из Америки, все в апреле знали, но Пётр Алексеевич еще раз лично захотел напомнить, а заодно и показать: они летают и взрываются.
Бутафорский запрет от Вашингтона вывозить комплексы на фронт Порошенко там же театрально снял: Javelin пустим, если Россия будет наступать. Россия, заявляют в Киеве, в Донбассе наступает уже пятый год подряд, то есть новое оружие используют хоть завтра.
На генеральной репетиции перед большим спектаклем в районе Горловки идет сбор круглосуточный сбор данных, выявление огневых точек обороны, выход диверсантов и беспилотных эскадрилий. Завязывая бои под Горловкой, в штабе ВСУ прощупали и линию обороны ДНР, и реакцию кураторов из Вашингтона. Последние молчат, провоцируя Киев на новые шаги, которые здесь называют «жабьими прыжками в серых зонах». Подробнее — в видеоматериале НТВ.
Почему после визита Турчинова на фронт снаряды украинской десантуры летят в женщин и детей, жители прифронтовых поселков узнать даже не надеются: за четыре года им этого никто так и не объяснил. Жить в перерывах между артобстрелами они научились сами, вот и последний звонок перенесли на шесть дней раньше. Ждут наступления, которое закончится кровавой бойней.
Ирина Дикун: «10 погибших и 10 раненых — это только за 1 месяц, напоминает 2015 год».
Светлана Валденкина: «Сейчас пошла тяжелая артиллерия — танки, „бээмпэшки“, „саушки“. Это будет страшно».
Дмитрий Бессонов: «Они будут пытаться прорваться, но в первый раз пытаются. Обещали, что тут и Новый год будут встречать, и 8 марта, и 1 мая».
Горловка — огромная территория по площади, которая превосходит сам Донецк. Ее окраины и превратились в горячие участки фронта. Зайцево — это где отряды ВСУ сейчас прорываются по улицам, юго-западная сторона — где ВСУ прорывались к терриконам со стороны поселка Южный. Займешь высоты — получишь всю Горловку в придачу. Это знают и на Украине, и в Донецке. После неудачного штурма в середине мая украинские позиции стали еще ближе: белые крыши домов в лесополосе — свежее приобретение украинской армии.
Провальный штурм высот, движение в серой зоне и даже депортацию гражданских мировое сообщество заметило и оправдало. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер внезапно заявил, что у Киева всегда было право на нейтралку, а его коллега Хизер Нойерт сообщила, что сожалеет о потерях ВСУ: 20 убитых, 20 раненых. О пяти брошенных молчит и Вашингтон, и Киев.
Ополченец: «До сих пор трупы лежат. Уже через ОБСЕ просили: стрелять не будем, пускай только заберут».
Пётр Порошенко, президент Украины: «Вы видели счастливые лица солдат. Сегодня осуществилась их мечта. Я уверен в том, что на сегодняшний день боевые возможности украинских вооруженных сил, подразделений ракетных войск и артиллерии значительно выросли».
С привычной миной при плохой игре после поражения под терриконами к нации обратился лидер. О том, что Javelin прислали из Америки, все в апреле знали, но Пётр Алексеевич еще раз лично захотел напомнить, а заодно и показать: они летают и взрываются.
Бутафорский запрет от Вашингтона вывозить комплексы на фронт Порошенко там же театрально снял: Javelin пустим, если Россия будет наступать. Россия, заявляют в Киеве, в Донбассе наступает уже пятый год подряд, то есть новое оружие используют хоть завтра.
На генеральной репетиции перед большим спектаклем в районе Горловки идет сбор круглосуточный сбор данных, выявление огневых точек обороны, выход диверсантов и беспилотных эскадрилий. Завязывая бои под Горловкой, в штабе ВСУ прощупали и линию обороны ДНР, и реакцию кураторов из Вашингтона. Последние молчат, провоцируя Киев на новые шаги, которые здесь называют «жабьими прыжками в серых зонах». Подробнее — в видеоматериале НТВ.
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