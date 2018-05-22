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    «Этот день настал!»: Порошенко похвастался первыми пусками американских Javelin. Порошенко, США, Украина, армии мира, вооружение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Этот день настал!»: Порошенко похвастался первыми пусками американских Javelin

    «Этот день настал!»: Порошенко похвастался первыми пусками американских Javelin

    6 комментариев
    • Фото: Петро Порошенко / facebook.com
    «Этот день настал!»: Порошенко похвастался первыми пусками американских Javelin

    «Этот день настал!»: Порошенко похвастался первыми пусками американских Javelin

    «Этот день настал!»: Порошенко похвастался первыми пусками американских Javelin
    • Фото: Петро Порошенко / facebook.com

      • Пётр Порошенко рассказал о первых тестовых пусках ракетных комплексов Javelin, поставленных США.

      Украинский президент в своем Facebook не скрывал радости и заявил, что теперь мощь армии страны значительно возросла.

      Пётр Порошенко, президент Украины: «Наконец этот день настал! Сегодня впервые в Украине прошли пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им, боевые возможности ВСУ значительно возросли».

      Также Порошенко назвал Javelin «очень эффективным оружием», которое будет применено в случае «наступления РФ на позиции украинских войск».

      Напомним, в 2017 году американские власти одобрили план по предоставлению Киеву летального оружия, в том числе противотанковых комплексов Javelin. А в конце апреля этого года стало известно, что Украина получила комплексы. При этом США ввели определенные ограничения. В частности, украинским военным запретили применять Javelin непосредственно на линии соприкосновения в Донбассе.

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