«Этот день настал!»: Порошенко похвастался первыми пусками американских Javelin

Пётр Порошенко рассказал о первых тестовых пусках ракетных комплексов Javelin, поставленных США.
Украинский президент в своем Facebook не скрывал радости и заявил, что теперь мощь армии страны значительно возросла.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Наконец этот день настал! Сегодня впервые в Украине прошли пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им, боевые возможности ВСУ значительно возросли».
Также Порошенко назвал Javelin «очень эффективным оружием», которое будет применено в случае «наступления РФ на позиции украинских войск».
Напомним, в 2017 году американские власти одобрили план по предоставлению Киеву летального оружия, в том числе противотанковых комплексов Javelin. А в конце апреля этого года стало известно, что Украина получила комплексы. При этом США ввели определенные ограничения. В частности, украинским военным запретили применять Javelin непосредственно на линии соприкосновения в Донбассе.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Наконец этот день настал! Сегодня впервые в Украине прошли пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им, боевые возможности ВСУ значительно возросли».
Также Порошенко назвал Javelin «очень эффективным оружием», которое будет применено в случае «наступления РФ на позиции украинских войск».
Напомним, в 2017 году американские власти одобрили план по предоставлению Киеву летального оружия, в том числе противотанковых комплексов Javelin. А в конце апреля этого года стало известно, что Украина получила комплексы. При этом США ввели определенные ограничения. В частности, украинским военным запретили применять Javelin непосредственно на линии соприкосновения в Донбассе.
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