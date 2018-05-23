В ДНР уничтожили украинских диверсантов, готовивших прорыв в Горловку

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил об уничтожении два дня назад группы украинских диверсантов, которая планировала прорваться в Горловку.
По словам Басурина, диверсанты готовились совершить в Горловке теракт.
Эдуард Басурин: «Благодаря профессиональным действиям военнослужащих вооруженных сил ДНР группу террористов во время отвлекающих боев под Горловкой два дня назад удалось выявить и уничтожить. По имеющимся у нас данным, террористы имели цель проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей».
Басурин добавил, что сейчас украинские силовики готовят новую группу диверсантов, чтобы совершить теракты в ДНР. При этом он пообещал, что и эта группировка будет уничтожена.
Кроме того, Басурин сообщил, что активность украинских силовиков в районе Горловки снижается после получения сокрушительного отпора со стороны ополченцев ДНР, передает РИА Новости.
Ранее в ДНР сообщили, что ополченцы «сорвали изначальный план Киева укрепиться на господствующих высотах и войти в Горловку». Отмечалось, что на севере Горловки погибли пятеро украинских военных, еще 13 погибли в районе поселка Чигари и 20 получили ранения.
Украинские военные, по данным ДНР, за минувшие сутки обстреляли девять населенных пунктов. По ним было выпущено 11 артиллерийских снарядов калибра и более 100 мин разного калибра; также применялось вооружение БМП, все виды гранатометов и стрелкового оружия.
Эдуард Басурин: «Благодаря профессиональным действиям военнослужащих вооруженных сил ДНР группу террористов во время отвлекающих боев под Горловкой два дня назад удалось выявить и уничтожить. По имеющимся у нас данным, террористы имели цель проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей».
Басурин добавил, что сейчас украинские силовики готовят новую группу диверсантов, чтобы совершить теракты в ДНР. При этом он пообещал, что и эта группировка будет уничтожена.
Кроме того, Басурин сообщил, что активность украинских силовиков в районе Горловки снижается после получения сокрушительного отпора со стороны ополченцев ДНР, передает РИА Новости.
Ранее в ДНР сообщили, что ополченцы «сорвали изначальный план Киева укрепиться на господствующих высотах и войти в Горловку». Отмечалось, что на севере Горловки погибли пятеро украинских военных, еще 13 погибли в районе поселка Чигари и 20 получили ранения.
Украинские военные, по данным ДНР, за минувшие сутки обстреляли девять населенных пунктов. По ним было выпущено 11 артиллерийских снарядов калибра и более 100 мин разного калибра; также применялось вооружение БМП, все виды гранатометов и стрелкового оружия.
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