Мост <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мост 16+
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
ПМЭФ-2018: «Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  

    В ДНР рассказали о потерях украинских военных в боях за Горловку

    2 комментария

    В ДНР рассказали о потерях украинских военных в боях за Горловку

    В ДНР рассказали о потерях украинских военных в боях за Горловку

    Ополченцы ДНР сообщили, что сорвали план украинских силовиков занять Горловку.

    В командовании ДНР сообщили о пятерых погибших украинских военных на севере Горловки и 13 погибших в районе поселка Чигари. А также о 20 раненых, одном уничтоженном миномете, танке, боевой машины пехоты и американской станции контрбатарейной борьбы, с помощью которой украинские военные корректировали огонь артиллерии.

    Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил в интервью Донецкому агентству новостей, что ополченцы «сорвали изначальный план Киева укрепиться на господствующих высотах и войти в Горловку».

    Украинские военные, по данным Басурина, за минувшие сутки подвергли обстрелам девять населенных пунктов. По ним было выпущено 11 артиллерийских снарядов калибра и более 100 мин разного калибра; также применялось вооружение БМП, все виды гранатометов и стрелкового оружия, сообщил он.

    Ранее украинские силовики рассказали о приказе из Киева «затянуть петлю» вокруг Донецка. Силовики планировали наступление на Горловку, которая, по словам источника в ВСУ, является «стратегическим плацдармом для наступления на Дебальцево и Енакиево».

    смотретьДНР: украинские силовики потеряли 10 человек убитыми вблизи Горловки
    ДНР: украинские силовики потеряли 10 человек убитыми вблизи Горловки
    Накануне украинские военные, несмотря на договоренности о режиме прекращения огня, обстреляли Горловку. В оперативном командовании ДНР сообщили, что один ополченец погиб, еще один получил ранения. Четыре мирных жителя пострадали при попадании боеприпаса в подъезд жилого дома. Также сообщалось, что десятки добровольцев начали копать оборонительные рвы для армии ДНР в приграничных территориях.

    При этом в Киеве считают, что «формально не нарушают минских договоренностей», так как якобы «высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне», передвижение по которой, по мнению представителей ВСУ, не считается наступлением.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru