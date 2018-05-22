В ДНР рассказали о потерях украинских военных в боях за Горловку

Ополченцы ДНР сообщили, что сорвали план украинских силовиков занять Горловку.
В командовании ДНР сообщили о пятерых погибших украинских военных на севере Горловки и 13 погибших в районе поселка Чигари. А также о 20 раненых, одном уничтоженном миномете, танке, боевой машины пехоты и американской станции контрбатарейной борьбы, с помощью которой украинские военные корректировали огонь артиллерии.
Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил в интервью Донецкому агентству новостей, что ополченцы «сорвали изначальный план Киева укрепиться на господствующих высотах и войти в Горловку».
Украинские военные, по данным Басурина, за минувшие сутки подвергли обстрелам девять населенных пунктов. По ним было выпущено 11 артиллерийских снарядов калибра и более 100 мин разного калибра; также применялось вооружение БМП, все виды гранатометов и стрелкового оружия, сообщил он.
Ранее украинские силовики рассказали о приказе из Киева «затянуть петлю» вокруг Донецка. Силовики планировали наступление на Горловку, которая, по словам источника в ВСУ, является «стратегическим плацдармом для наступления на Дебальцево и Енакиево».
Накануне украинские военные, несмотря на договоренности о режиме прекращения огня, обстреляли Горловку. В оперативном командовании ДНР сообщили, что один ополченец погиб, еще один получил ранения. Четыре мирных жителя пострадали при попадании боеприпаса в подъезд жилого дома. Также сообщалось, что десятки добровольцев начали копать оборонительные рвы для армии ДНР в приграничных территориях.
При этом в Киеве считают, что «формально не нарушают минских договоренностей», так как якобы «высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне», передвижение по которой, по мнению представителей ВСУ, не считается наступлением.
Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил в интервью Донецкому агентству новостей, что ополченцы «сорвали изначальный план Киева укрепиться на господствующих высотах и войти в Горловку».
Украинские военные, по данным Басурина, за минувшие сутки подвергли обстрелам девять населенных пунктов. По ним было выпущено 11 артиллерийских снарядов калибра и более 100 мин разного калибра; также применялось вооружение БМП, все виды гранатометов и стрелкового оружия, сообщил он.
Ранее украинские силовики рассказали о приказе из Киева «затянуть петлю» вокруг Донецка. Силовики планировали наступление на Горловку, которая, по словам источника в ВСУ, является «стратегическим плацдармом для наступления на Дебальцево и Енакиево».
Накануне украинские военные, несмотря на договоренности о режиме прекращения огня, обстреляли Горловку. В оперативном командовании ДНР сообщили, что один ополченец погиб, еще один получил ранения. Четыре мирных жителя пострадали при попадании боеприпаса в подъезд жилого дома. Также сообщалось, что десятки добровольцев начали копать оборонительные рвы для армии ДНР в приграничных территориях.
При этом в Киеве считают, что «формально не нарушают минских договоренностей», так как якобы «высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне», передвижение по которой, по мнению представителей ВСУ, не считается наступлением.
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