Десятки добровольцев копают оборонительные рвы для армии ДНР

Сегодня с утра, несмотря на договоренности о режиме прекращения огня, украинские военные обстреливают Горловку. Как сообщают в оперативном командовании ДНР, один ополченец погиб, еще один получил ранения. Четыре мирных жителя пострадали при попадании боеприпаса в подъезд жилого дома.
Под огнем оказалась и общеобразовательная школа, дети и учителя были вынуждены укрываться в подвале. Под обстрел попали специалисты МЧС ДНР и совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.
Десятки жителей Донбасса, чтобы защитить себя, выходят в приграничные районы республики с лопатами в руках. Каждое утро с остановки на окраине Донецка отправляется «Восточный экспресс». Это не рейсовый автобус, а транспорт батальона «Восток», но пассажиры — люди гражданские. Едут в нем волонтеры, добровольные помощники армии народной республики. Пункт назначения — один из прифронтовых городов.
Трудовой десант: экипировка — рабочая одежда, сухпаек на один день, вместо оружия — орудия труда, а именно штыковые лопаты. Как в Великую Отечественную, когда всем миром рыли оборонительные и противотанковые рвы на пути армии нацистов, у героев нашего времени фронт работы — высота на подступах к городу. Ее необходимо превратить в настоящий укрепрайон.
Среди волонтеров нет профессиональных строителей. Науку возведения фортификационных сооружений они постигают в процессе. Профессор одного из Донецких вузов, которого здесь называют просто Палыч, прикладную математику переводит в плоскость практического применения и легко высчитывает, сколько кубометров земли удастся выбрать за 8 часов работы. В бригадах есть и студенты. Они едут работать не за зачет, а по зову сердца.
Спартак, волонтер: «Хочется помогать. Мне пока 17 лет, не берут в армию, но я хочу какой-то вклад внести».
Наравне с крепкими мужиками работают и женщины, их на полевую кухню из окопа и не выгонишь. Гражданам Украины, сейчас перекапывающим свои огороды где-нибудь под Тернополем или Львовом, не понять жителей ДНР. Им не до грядок, они бьются не за урожай на сельскохохяйственных полях, а за свою независимость на настоящих полях сражений, пускай и с лопатами в руках.
Стройматериалов не хватает. Донбасс — степной край, леса почти нет. Помогают шахтеры. Они делятся бревнами, из которых в забое ставят подпорки. Здесь же делают накаты, перекрытия блиндажей и землянок. Бревна способны выдержать даже попадание артиллерийского снаряда. Это так называемая вторая линия обороны, но в любой момент она может стать передовой.
Александр Семёнов, ветеран батальона «Восток»: «Мы не собираемся отступать. Но ввиду активизации со стороны Украины должна быть возможность передислокации. А имея такую возможность, ребята смогут отойти на заранее подготовленные позиции, чтобы сохранить себя и жизни своего подразделения».
Бывший ополченец Владимир Солдатов знает, насколько это важно. В свое время оборонял донецкий аэропорт, был тяжело ранен, поэтому на фронт уже не берут, но он не сдается.
Владимир Солдатов, бывший ополченец ДНР: «Мы защищаемся. Пускай думают те, кто нападает, что у нас все готово, бесполезно нападать на нас. Как говорят, ни пяди земли не отдадим».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.
Десятки жителей Донбасса, чтобы защитить себя, выходят в приграничные районы республики с лопатами в руках. Каждое утро с остановки на окраине Донецка отправляется «Восточный экспресс». Это не рейсовый автобус, а транспорт батальона «Восток», но пассажиры — люди гражданские. Едут в нем волонтеры, добровольные помощники армии народной республики. Пункт назначения — один из прифронтовых городов.
Трудовой десант: экипировка — рабочая одежда, сухпаек на один день, вместо оружия — орудия труда, а именно штыковые лопаты. Как в Великую Отечественную, когда всем миром рыли оборонительные и противотанковые рвы на пути армии нацистов, у героев нашего времени фронт работы — высота на подступах к городу. Ее необходимо превратить в настоящий укрепрайон.
Среди волонтеров нет профессиональных строителей. Науку возведения фортификационных сооружений они постигают в процессе. Профессор одного из Донецких вузов, которого здесь называют просто Палыч, прикладную математику переводит в плоскость практического применения и легко высчитывает, сколько кубометров земли удастся выбрать за 8 часов работы. В бригадах есть и студенты. Они едут работать не за зачет, а по зову сердца.
Спартак, волонтер: «Хочется помогать. Мне пока 17 лет, не берут в армию, но я хочу какой-то вклад внести».
Наравне с крепкими мужиками работают и женщины, их на полевую кухню из окопа и не выгонишь. Гражданам Украины, сейчас перекапывающим свои огороды где-нибудь под Тернополем или Львовом, не понять жителей ДНР. Им не до грядок, они бьются не за урожай на сельскохохяйственных полях, а за свою независимость на настоящих полях сражений, пускай и с лопатами в руках.
Стройматериалов не хватает. Донбасс — степной край, леса почти нет. Помогают шахтеры. Они делятся бревнами, из которых в забое ставят подпорки. Здесь же делают накаты, перекрытия блиндажей и землянок. Бревна способны выдержать даже попадание артиллерийского снаряда. Это так называемая вторая линия обороны, но в любой момент она может стать передовой.
Александр Семёнов, ветеран батальона «Восток»: «Мы не собираемся отступать. Но ввиду активизации со стороны Украины должна быть возможность передислокации. А имея такую возможность, ребята смогут отойти на заранее подготовленные позиции, чтобы сохранить себя и жизни своего подразделения».
Бывший ополченец Владимир Солдатов знает, насколько это важно. В свое время оборонял донецкий аэропорт, был тяжело ранен, поэтому на фронт уже не берут, но он не сдается.
Владимир Солдатов, бывший ополченец ДНР: «Мы защищаемся. Пускай думают те, кто нападает, что у нас все готово, бесполезно нападать на нас. Как говорят, ни пяди земли не отдадим».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.
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