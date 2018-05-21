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    ДНР: украинские силовики потеряли 10 человек убитыми вблизи Горловки

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    ДНР: украинские силовики потеряли 10 человек убитыми вблизи Горловки

    ДНР: украинские силовики потеряли 10 человек убитыми вблизи Горловки

    Украинские силовики второй раз за сутки попытались атаковать позиции провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на западе Горловки, но потерпели поражение.

    Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин рассказал, что в районе населенного пункта Южное украинские войска силами до двух взводов при поддержке минометов, танков и артиллерии предприняли попытку атаковать позиции ополченцев.

    В результате атака провалилась, Киев потерял не менее десяти военнослужащих убитыми, передает Донецкое агентство новостей.

    Есть потери и среди военнослужащих ДНР: за сутки в результате обстрелов и боев на линии разграничения сторон один погиб и еще один был ранен. Кроме того, трое ополченцев попали в плен.

    Из заявления Оперативного командования ДНР: «При сближении подразделений ВСУ с нашими позициями военнослужащие ВС ДНР открыли огонь по врагу на поражение с нескольких направлений. Под прикрытием шквального огня артиллерии и крупнокалиберных пулеметов противнику удалось вплотную подойти к одной из позиций. Наши военнослужащие героически вели бой, но вражеская группа захватила троих из них в плен».

    Ранее в ДНР сообщили, что за сутки украинские подразделения до 20 раз нарушали режим тишины.

    Подконтрольная ДНР Горловка — город с населением около 250 тысяч человек, расположенный у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка. Город постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. В городе расположены машиностроительный завод и химзавод «Стирол», который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

    С 30 марта по инициативе лидеров ДНР и ЛНР в Донбассе объявлено так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы полностью так и не прекратились.

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