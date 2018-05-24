Эксперты: Киев готовит масштабное наступление на Донбасс в июне

Украинская армия переходит в наступление в Донбассе. Эксперты полагают, что масштабная атака назначена на начало июня, как раз к открытию чемпионата мира по футболу. Действительно ли Киев готов развязать войну ради попытки сорвать чемпионат мира?
Немецкий депутат Ханс-Йорг Мюллер, ссылаясь на свои источники в Киеве, заявил, что ВСУ готовят масштабное наступление на народные республики в июне. Он также напомнил, что с 3 по 15 июня у западных границ России пройдут учения НАТО.
Ханс-Йорг Мюллер, депутат Бундестага: «Целенаправленно во время чемпионата по футболу зачем-то они проведут эти маневры на литовско-российской границе».
О том, что Киев готовит атаку, предупреждают и российские специалисты. Они также связывают это с чемпионатом мира по футболу, который начнется уже через три недели. Киев не раз угрожал сорвать мундиаль в России.
Сергей Марков, директор Института политических исследований: «Она запланирована примерно в районе с 3 по 6–7 июня. Дальше полагается около недели ВСУ, чтобы сломить сопротивление армии ДНР и ЛНР, что должно, по их мнению, поставить Россию перед жестким выбором: либо помочь Донбассу — и тогда будет бойкот чемпионата мира по футболу, — либо согласиться с тем, что Донбасс будет задавлен военным путем».
Президент Украины Петр Порошенко, который накануне лично проверял боеготовность противотанковых ракетных комплексов Javelin, сегодня открыто заявил, что не собирается выполнять условие Вашингтона не применять это летальное оружие в Донбассе. В ОБСЕ сегодня выступили со специальным заявлением, в котором призвали прекратить обстрелы в Донбассе. По подсчетам организации, за год в регионе перемирие не нарушалось столько раз, сколько за последнюю неделю. И это не просто перестрелки. 21 мая был взорван Штеровский мост, и теперь снабжение самопровозглашенных республик Донбасса нарушено. 22 мая была обстреляна мониторинговая миссия ОБСЕ и предпринята попытка штурма Горловки.
В то же время спецпредставитель США Курт Волкер приезжает на линию разграничения, общается с украинскими властями, но отказывается ехать в народные республики, называя их «искусственными образованиями». Есть мнение, что все это игра политическими мускулами. Реальная война никому не выгодна.
Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии: «Это точно не в интересах Порошенко. Он все еще надеется на встречу в нормандском формате, он все еще пытается объяснить западу, общественному мнению, что он за мирный процесс, за мирный путь возврата этих территорий».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Полякова.
Ханс-Йорг Мюллер, депутат Бундестага: «Целенаправленно во время чемпионата по футболу зачем-то они проведут эти маневры на литовско-российской границе».
О том, что Киев готовит атаку, предупреждают и российские специалисты. Они также связывают это с чемпионатом мира по футболу, который начнется уже через три недели. Киев не раз угрожал сорвать мундиаль в России.
Сергей Марков, директор Института политических исследований: «Она запланирована примерно в районе с 3 по 6–7 июня. Дальше полагается около недели ВСУ, чтобы сломить сопротивление армии ДНР и ЛНР, что должно, по их мнению, поставить Россию перед жестким выбором: либо помочь Донбассу — и тогда будет бойкот чемпионата мира по футболу, — либо согласиться с тем, что Донбасс будет задавлен военным путем».
Президент Украины Петр Порошенко, который накануне лично проверял боеготовность противотанковых ракетных комплексов Javelin, сегодня открыто заявил, что не собирается выполнять условие Вашингтона не применять это летальное оружие в Донбассе. В ОБСЕ сегодня выступили со специальным заявлением, в котором призвали прекратить обстрелы в Донбассе. По подсчетам организации, за год в регионе перемирие не нарушалось столько раз, сколько за последнюю неделю. И это не просто перестрелки. 21 мая был взорван Штеровский мост, и теперь снабжение самопровозглашенных республик Донбасса нарушено. 22 мая была обстреляна мониторинговая миссия ОБСЕ и предпринята попытка штурма Горловки.
В то же время спецпредставитель США Курт Волкер приезжает на линию разграничения, общается с украинскими властями, но отказывается ехать в народные республики, называя их «искусственными образованиями». Есть мнение, что все это игра политическими мускулами. Реальная война никому не выгодна.
Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии: «Это точно не в интересах Порошенко. Он все еще надеется на встречу в нормандском формате, он все еще пытается объяснить западу, общественному мнению, что он за мирный процесс, за мирный путь возврата этих территорий».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Полякова.
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