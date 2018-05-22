Диверсанты взорвали автомобильный мост в ЛНР

Диверсанты взорвали автомобильный мост на участке трассы Красный Луч — Луганск, сообщили власти самопровозглашенной ЛНР.
Организованная группа совершила подрыв Штеровского автомобильного моста на участке трассы М-21 «Красный Луч — Луганск». Об этом в ночь на вторник сообщила глава пресс-службы министерства госбезопасности самопровозглашенной ЛНР Евгения Любенко, передает РИА Новости.
Евгения Любенко, глава пресс-службы министерства госбезопасности ЛНР: «Министерство государственной безопасности совместно с министерством внутренних дел Луганской Народной Республики проводит комплекс оперативных мероприятий по розыску членов диверсионно-террористической группы, осуществивших сегодня ночью подрыв моста на 50-м километре автодороги „Красный Луч — Луганск“».
Жертв и пострадавших нет, однако движение транспорта на участке приостановлено, добавила Любенко. Она также уточнила, что заряд был заложен на высоте около 6 метров, что свидетельствует о профессиональной подготовке людей, совершивших подрыв.
Напомним, 30 марта по инициативе лидеров ДНР и ЛНР в Донбассе объявлено так называемое пасхальное перемирие, однако атаки полностью так и не прекратились. Ранее стало известно, что украинские силовики сегодня попытались атаковать позиции ДНР на западе Горловки, однако потерпели поражение и потеряли 10 человек. По плану ВСУ должны были взять Горловку: город окружен выгодными высотами, откуда просматривается большая территория, и силовики хотели использовать его для дальнейшего настпуления на Дебальцево и Енакиево.
Евгения Любенко, глава пресс-службы министерства госбезопасности ЛНР: «Министерство государственной безопасности совместно с министерством внутренних дел Луганской Народной Республики проводит комплекс оперативных мероприятий по розыску членов диверсионно-террористической группы, осуществивших сегодня ночью подрыв моста на 50-м километре автодороги „Красный Луч — Луганск“».
Жертв и пострадавших нет, однако движение транспорта на участке приостановлено, добавила Любенко. Она также уточнила, что заряд был заложен на высоте около 6 метров, что свидетельствует о профессиональной подготовке людей, совершивших подрыв.
Напомним, 30 марта по инициативе лидеров ДНР и ЛНР в Донбассе объявлено так называемое пасхальное перемирие, однако атаки полностью так и не прекратились. Ранее стало известно, что украинские силовики сегодня попытались атаковать позиции ДНР на западе Горловки, однако потерпели поражение и потеряли 10 человек. По плану ВСУ должны были взять Горловку: город окружен выгодными высотами, откуда просматривается большая территория, и силовики хотели использовать его для дальнейшего настпуления на Дебальцево и Енакиево.
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