США объявили о высылке двоих дипломатов Венесуэлы

Вашингтон объявил персонами нон грата двух дипломатов Венесуэлы в ответ на высылку из Каракаса временного поверенного в делах США.
США объявили персонами нон грата поверенного в делах Венесуэлы в стране и заместителя генконсула Венесуэлы в Хьюстоне. Дипломатам дано 48 часов, чтобы покинуть Соединенные штаты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента США.
В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение стало ответом на высылку из Каракаса временного поверенного в делах США Тодда Робинсона. Вместе с ним из Венесуэлы в ближайшее время должен уехать глава политического отдела посольства Брайан Наранхо. Сообщалось, что власти Венесуэлы обвинили их в участии в «военном заговоре» против Каракаса.
Напомним, отношения Вашингтона и Каракаса обострились после состоявшихся в минувшие выходные президентских выборов в Венесуэле, в результате которых последователь Николас Мадуро был переизбран на новый срок. В Вашингтоне заявили, что не признают эти выборы легитимными. Вслед за США итоги выборов в Венесуэле не признали Австралия, Аргентина, Канада, Чили и Мексика. Президент США Дональд Трамп ввел санкции против Венесуэлы, запретив американцам любые операции с суверенным долгом страны и ограничив ее возможность продавать в США госимущество.
В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение стало ответом на высылку из Каракаса временного поверенного в делах США Тодда Робинсона. Вместе с ним из Венесуэлы в ближайшее время должен уехать глава политического отдела посольства Брайан Наранхо. Сообщалось, что власти Венесуэлы обвинили их в участии в «военном заговоре» против Каракаса.
Напомним, отношения Вашингтона и Каракаса обострились после состоявшихся в минувшие выходные президентских выборов в Венесуэле, в результате которых последователь Николас Мадуро был переизбран на новый срок. В Вашингтоне заявили, что не признают эти выборы легитимными. Вслед за США итоги выборов в Венесуэле не признали Австралия, Аргентина, Канада, Чили и Мексика. Президент США Дональд Трамп ввел санкции против Венесуэлы, запретив американцам любые операции с суверенным долгом страны и ограничив ее возможность продавать в США госимущество.
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