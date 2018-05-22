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    Президент Венесуэлы объявил старшего дипломата США персоной нон грата

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    Президент Венесуэлы объявил старшего дипломата США персоной нон грата

    Президент Венесуэлы объявил старшего дипломата США персоной нон грата

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США Тодда Робинсона.

    Мадуро заявил, что Робинсон должен покинуть Венесуэлу в течение 48 часов, передает Reuters.

    Напомним, что и без того напряженные отношения Вашингтона и Каракаса обострились после состоявшихся в минувшие выходные президентских выборов в Венесуэле, в результате которых последователь Уго Чавеса Николас Мадуро был переизбран на новый срок. В Вашингтоне заявили, что не признают эти выборы легитимными, президент США Дональд Трамп ввел санкции против Венесуэлы, запретив американцам любые операции с суверенным долгом страны и ограничив ее возможность продавать в США госимущество.

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