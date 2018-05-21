Трамп подписал указ о санкциях против Венесуэлы

Президент США ограничил операции с госдолгом Венесуэлы.
В исполнительном указе, который подписал Дональд Трамп, говорится о запрете американцам проводить любые операции с госдолгом Венесуэлы. Запрет касается и долга государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.
Как подчеркнул представитель американской администрации, мера направлена на то, чтобы «ограничить способность режима ликвидировать государственные активы по бросовой цене за счет венесуэльского народа».
Также представитель администрации США заявил, что Вашингтон проинформировал Москву и Пекин о том, что, по его мнению, только подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея Венесуэлы может выпускать госдолг, передает РИА Новости.
Напомним, накануне, 20 мая, в Венесуэле состоялись президентские выборы. Их победителем стал действующий глава государства Николас Мадуро. При этом в Вашингтоне заявили, что не признают результатов голосования.
Ранее Трамп заявил о намерении добиться глобального энергетического доминирования США, а агентство Bloomberg предоположило, победа Мадуро может обернуться санкциями против нефтяной отрасли Венесуэлы.
Как подчеркнул представитель американской администрации, мера направлена на то, чтобы «ограничить способность режима ликвидировать государственные активы по бросовой цене за счет венесуэльского народа».
Также представитель администрации США заявил, что Вашингтон проинформировал Москву и Пекин о том, что, по его мнению, только подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея Венесуэлы может выпускать госдолг, передает РИА Новости.
Напомним, накануне, 20 мая, в Венесуэле состоялись президентские выборы. Их победителем стал действующий глава государства Николас Мадуро. При этом в Вашингтоне заявили, что не признают результатов голосования.
Ранее Трамп заявил о намерении добиться глобального энергетического доминирования США, а агентство Bloomberg предоположило, победа Мадуро может обернуться санкциями против нефтяной отрасли Венесуэлы.
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