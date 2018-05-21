Дело Чавеса живет: Мадуро победил в Венесуэле, несмотря на провал в экономике

На президентских выборах в Венесуэле победу одержал политический наследник Уго Чавеса. Николас Мадуро переизбран на новый шестилетний срок. Руководить страной ему предстоит в условиях острейшего кризиса в экономике, вину за который он возлагает на США. Итоги венесуэльских выборов не вписываются в стратегию Трампа, который заявил о намерении добиться глобального энергетического доминирования США. Как отмечает агентство Bloomberg, победа Мадуро может обернуться санкциями против нефтяной отрасли Венесуэлы.
Боливарианская революция продолжается — примерно так оценивают прошедшие президентские выборы наблюдатели, после того как почти шесть миллионов венесуэльцев отдали свои голоса за преемника команданте — Николаса Мадуро. За бывшего водителя автобуса и профсоюзного лидера проголосовали 68% избирателей, но оппозиция настаивает, что явка была низкой — всего 46 процентов. Энри Фалькон, лидер оппозиции, отказался признавать итоги выборов.
Но что бы ни говорила оппозиция, Николас Мадуро снова станет президентом страны, которая уже который год катится в экономическую пропасть. При Мадуро уровень инфляции в Венесуэле бьет исторические рекорды. За последний год, например, она составила более 4000%. Продукты питания и первой необходимости подорожали в 20 раз. Очереди в магазинах и введение в стране чрезвычайного экономического положения.
А ведь пять лет назад Мадуро одержал победу на выборах с минимальным перевесом. Зато явка была больше 80 процентов. Тогда оппозиция думала, что преемник Чавеса пришел ненадолго. Люди в знак протеста жгли мусор, устраивали «кастрюльные» бунты и кричали «Обман!».
Нынешний оппозиционный парламент обвиняет Мадуро во всех смертных грехах, а он, в свою очередь, во всем винит северного соседа — США.
Николас Мадуро: «Я говорю США: „Империя, притормози! Гринго, сбавьте обороты!“ Я не знаю, поймут ли они. Но стабильность Венесуэлы — гарантия политической стабильности в Южной Америки и странах Карибского бассейна!»
Мадуро действительно в чем-то прав. Дональд Трамп не скрывает своей заинтересованности в том, чтобы вернуть влияние США в Латинской Америке, утраченное при жизни Чавеса. А Венесуэла обладает колоссальными запасами нефти и других природных ископаемых. Так что многие аналитики говорят: политические битвы в этой стране — это битвы за ресурсы, и дело Чавеса живет.
И хотя ряд стран назвали эти выборы нелегитимными, винить себя за поражение должна прежде всего разрозненная венесуэльская оппозиция, которая не набрала даже двух миллионов голосов из более чем 20 миллионов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Но что бы ни говорила оппозиция, Николас Мадуро снова станет президентом страны, которая уже который год катится в экономическую пропасть. При Мадуро уровень инфляции в Венесуэле бьет исторические рекорды. За последний год, например, она составила более 4000%. Продукты питания и первой необходимости подорожали в 20 раз. Очереди в магазинах и введение в стране чрезвычайного экономического положения.
А ведь пять лет назад Мадуро одержал победу на выборах с минимальным перевесом. Зато явка была больше 80 процентов. Тогда оппозиция думала, что преемник Чавеса пришел ненадолго. Люди в знак протеста жгли мусор, устраивали «кастрюльные» бунты и кричали «Обман!».
Нынешний оппозиционный парламент обвиняет Мадуро во всех смертных грехах, а он, в свою очередь, во всем винит северного соседа — США.
Николас Мадуро: «Я говорю США: „Империя, притормози! Гринго, сбавьте обороты!“ Я не знаю, поймут ли они. Но стабильность Венесуэлы — гарантия политической стабильности в Южной Америки и странах Карибского бассейна!»
Мадуро действительно в чем-то прав. Дональд Трамп не скрывает своей заинтересованности в том, чтобы вернуть влияние США в Латинской Америке, утраченное при жизни Чавеса. А Венесуэла обладает колоссальными запасами нефти и других природных ископаемых. Так что многие аналитики говорят: политические битвы в этой стране — это битвы за ресурсы, и дело Чавеса живет.
И хотя ряд стран назвали эти выборы нелегитимными, винить себя за поражение должна прежде всего разрозненная венесуэльская оппозиция, которая не набрала даже двух миллионов голосов из более чем 20 миллионов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
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