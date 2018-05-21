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    Мадуро назвал свою победу «посланием венесуэльского народа». Венесуэла, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМадуро назвал свою победу «посланием венесуэльского народа»

    Мадуро назвал свою победу «посланием венесуэльского народа»

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    Мадуро назвал свою победу «посланием венесуэльского народа»

    Мадуро назвал свою победу «посланием венесуэльского народа»

      Венесуэльский лидер Николас Мадуро переизбран на новый президентский срок. О результатах прошедших в стране выборов объявила председатель Национального избирательного совета.

      После подсчета почти 100% бюллетеней Мадуро получил около 68% голосов. Он будет возглавлять государство следующие 6 лет. Действующий президент выступил перед своими сторонниками и поблагодарил всех, кто отдал свои голоса за него.

      Мадуро также раскритиковал своего главного конкурента Анри Фалькона. Кандидат от оппозиции отказался принимать результаты выборов и обвинил власти в подкупе избирателей. По мнению Мадуро, такая позиция — это неуважение к согражданам, которые пришли исполнить свой долг. В Аргентине, Чили и госдепартаменте США уже заявили, что считают голосование в Венесуэле нелегитимным.

      Николас Мадуро, президент Венесуэлы: «Заявления о нелегитимности — это всего лишь демонстрация отчаяния тех, кто видит, что выборы в Венесуэле проходят при участии многих граждан. В этих сценах только отчаяние, у них нет и минимальной способности понять послание, которое выразил венесуэльский народ, у них нет способности к диалогу, их единственная способность — уничтожать и угрожать. У Венесуэлы свой путь. И сегодня мы его укрепили».

      смотретьМадуро переизбран президентом Венесуэлы с 68% голосов
      Мадуро переизбран президентом Венесуэлы с 68% голосов
      Эти президентские выборы — досрочные. Голосование должно было пройти в декабре 2018 года, но дату решили перенести. Политологи предполагают, что таким способом Мадуро пытается укрепить свою власть на фоне острого социально-экономического кризиса и массовых протестов.

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