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    США и Аргентина считают выборы в Венесуэле незаконными

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    США и Аргентина считают выборы в Венесуэле незаконными

    США и Аргентина считают выборы в Венесуэле незаконными

    Министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан считают незаконными выборы президента в Венесуэле, говорится в сообщении аргентинского МИД.

    Из сообщения МИД Аргентины: «Они оба высказались о незаконном избирательном процессе, к которому нет доверия, организованном правительством Венесуэлы, которое проводит выборы сегодня без участия всех венесуэльских политических игроков, без международного и независимого наблюдения и без гарантий, необходимых для свободного, справедливого, прозрачного и демократического процесса».

    В выборах в Венесуэле участвовали четыре кандидата — действующий президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи. В ближайшее время ожидается объявление первых результатов голосования.

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