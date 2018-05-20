Мадуро проголосовал на выборах президента Венесуэлы

В Венесуэле проходят досрочные президентские выборы. В числе первых проголосовал нынешний лидер страны Николас Мадуро.

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Кроме Мадуро, на высший пост претендуют еще три кандидата: оппозиционер Энри Фалькон и два самовыдвиженца — бывший пастор и инженер. Фалькон не поддержал решение остальных оппозиционных лидеров бойкотировать выборы и стал, по сути, единственным реальным соперником Мадуро.



На действующего президента оказывают давление не только внутренние, но и внешние противники. США ввели санкции против Мадуро, обвинив его в связях с наркомафией. Тот назвал это попыткой саботировать выборы.