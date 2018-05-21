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    Мадуро переизбран президентом Венесуэлы с 68% голосов. Венесуэла, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМадуро переизбран президентом Венесуэлы с 68% голосов

    Мадуро переизбран президентом Венесуэлы с 68% голосов

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    Мадуро переизбран президентом Венесуэлы с 68% голосов

    Мадуро переизбран президентом Венесуэлы с 68% голосов

    Мадуро переизбран президентом Венесуэлы с 68% голосов

      Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье был переизбран на посту главы государства, получив более 5,8 миллиона голосов (около 68%).

      Как сообщила глава Национального избирательного совета (НИС) Тибисай Лусена, «после подсчета 92,6% бюллетеней при участии в выборах 46,01% избирателей мы можем сказать, что Николас Мадуро получил 5823718 голосов, Энри Фалькон — 1820552 голоса и Хавьер Бертуччи — 925 тысяч».

      Таким образом, Мадуро станет президентом Венесуэлы на период 2019–2025 годов.

      Еще до оглашения итогов голосования в воскресенье вечером Фалькон отказался их признавать, обвинив власти в попытке подкупа избирателей. Ряд государств региона, а также Испания ранее в этом месяце объявили, что не признают результаты избирательного процесса в Венесуэле.

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