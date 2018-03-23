Власти Венесуэлы объявили о деноминации национальной валюты

Власти Венесуэлы проведут деноминацию национальной валюты — боливара. Как заявил президент страны Николас Мадуро, с купюр уберут три нуля.

Новые купюры поступят в обращение в июне. Вместе с ним вернутся и позабытые в стране монеты.



Инфляцию в Венесуэле давно измеряют четырехзначным цифрами. В феврале годовой показатель превысил 6000%. Из-за этого население ходит за покупками с мешками денег.



Властям пришлось даже выпустить крупнейшую в истории страны купюру в 100 тысяч боливаров. Но и за них на черном рынке дают меньше половины доллара. Эксперты напоминают: главных экономических проблем вроде валютного контроля и дефицита продуктов венесуэльская деноминация, конечно, не решит.