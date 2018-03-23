Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Захват заложников во Франции
    •  
    Власти Венесуэлы объявили о деноминации национальной валюты. Венесуэла, деловые новости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВласти Венесуэлы объявили о деноминации национальной валюты

    Власти Венесуэлы объявили о деноминации национальной валюты

    комментировать

    Власти Венесуэлы объявили о деноминации национальной валюты

    Власти Венесуэлы объявили о деноминации национальной валюты

      Власти Венесуэлы проведут деноминацию национальной валюты — боливара. Как заявил президент страны Николас Мадуро, с купюр уберут три нуля.

      Новые купюры поступят в обращение в июне. Вместе с ним вернутся и позабытые в стране монеты.

      Инфляцию в Венесуэле давно измеряют четырехзначным цифрами. В феврале годовой показатель превысил 6000%. Из-за этого население ходит за покупками с мешками денег.

      Властям пришлось даже выпустить крупнейшую в истории страны купюру в 100 тысяч боливаров. Но и за них на черном рынке дают меньше половины доллара. Эксперты напоминают: главных экономических проблем вроде валютного контроля и дефицита продуктов венесуэльская деноминация, конечно, не решит.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru