Убийцы многодетной матери из кубанского поселка могли быть членами банды

В небольшой поселок Псебай, где группа подростков зверски убила многодетную мать, вслед за высокопоставленным сотрудником СК поехала комиссия центрального аппарата МВД. С надеждой на справедливость к ним обратились местные жители. Они уверены, что местные правоохранители и власти покрывают банду малолетних убийц.
Родственники Натальи Дмитриевой стараются, чтобы об этом страшном преступлении узнали все. Вдовец Натальи пытается держаться — все-таки у него на руках пятеро детей. Но когда дети в другой комнате, кажется, готов заплакать, как будто не может себе простить, что отпустил жену.
Подруга Натальи Вера рассказывает, что, когда они уходили из кафе, знакомые местные парни предложили ее проводить.
Вера, подруга убитой Натальи Дмитриевой: «Все было адекватно, в принципе. „Тетя Наташа“, „тетя Вера“, — они к нам на „вы“ обращались. Можно сказать — дети наши. Может, они где-то начали материться, может, она им замечание сделала, есть такое. И я могу сделать замечание любому ребенку, чтобы он при взрослом не матерился».
Последними Наталью слышали супруги Тарасовы — за забором приглушенный голос молил о пощаде. Тарасовы подумали, что это семейная разборка, но полицию вызвали.
Полицейский, нашедший тело, даже вскрикнул — так оно было изуродовано. Если смягчить то, что написано в экспертизе, сначала Наталью ударили камнем сзади, затем надругались над ней, порвали ей рот, уши, разбили череп камнями, распороли живот.
Хоронили Наталью всем поселком. Местные власти почему-то запретили журналистам съемку процессии. Но самое поразительное, что давать комментарии по этому делу отказались даже депутаты Госдумы и сенаторы от Краснодарского края.
Но местные жители не дали замять дело. На стихийном митинге собралось несколько сотен человек. В итоге руководство района и местная полиция недавно отчитались, что уголовное дело переквалифицировали по самой тяжкой статье — «Убийство». К этому времени под давлением протестующих в отставку ушел глава поселения, а дело дошло до Москвы.
Сейчас подозреваемых в уголовном деле двое. Изначально молодой человек по фамилии Никифоров, которого нашли рядом с растерзанным телом, и вовсе был отпущен, а всю вину в страшном убийстве взял на себя его 16-летний друг, который также вызвался проводить Наталью из кафе. Детали полицейские не раскрывают до сих пор.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Баева.
Подруга Натальи Вера рассказывает, что, когда они уходили из кафе, знакомые местные парни предложили ее проводить.
Вера, подруга убитой Натальи Дмитриевой: «Все было адекватно, в принципе. „Тетя Наташа“, „тетя Вера“, — они к нам на „вы“ обращались. Можно сказать — дети наши. Может, они где-то начали материться, может, она им замечание сделала, есть такое. И я могу сделать замечание любому ребенку, чтобы он при взрослом не матерился».
Последними Наталью слышали супруги Тарасовы — за забором приглушенный голос молил о пощаде. Тарасовы подумали, что это семейная разборка, но полицию вызвали.
Полицейский, нашедший тело, даже вскрикнул — так оно было изуродовано. Если смягчить то, что написано в экспертизе, сначала Наталью ударили камнем сзади, затем надругались над ней, порвали ей рот, уши, разбили череп камнями, распороли живот.
Хоронили Наталью всем поселком. Местные власти почему-то запретили журналистам съемку процессии. Но самое поразительное, что давать комментарии по этому делу отказались даже депутаты Госдумы и сенаторы от Краснодарского края.
Но местные жители не дали замять дело. На стихийном митинге собралось несколько сотен человек. В итоге руководство района и местная полиция недавно отчитались, что уголовное дело переквалифицировали по самой тяжкой статье — «Убийство». К этому времени под давлением протестующих в отставку ушел глава поселения, а дело дошло до Москвы.
Сейчас подозреваемых в уголовном деле двое. Изначально молодой человек по фамилии Никифоров, которого нашли рядом с растерзанным телом, и вовсе был отпущен, а всю вину в страшном убийстве взял на себя его 16-летний друг, который также вызвался проводить Наталью из кафе. Детали полицейские не раскрывают до сих пор.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Баева.
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