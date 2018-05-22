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    Глава кубанского поселка, где убили многодетную мать, ушел в отставку

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    • Фото: Администрация Псебайского поселения
    Глава кубанского поселка, где убили многодетную мать, ушел в отставку

    Глава кубанского поселка, где убили многодетную мать, ушел в отставку

    Глава кубанского поселка, где убили многодетную мать, ушел в отставку
  • Фото: Администрация Псебайского поселения

    • Глава кубанского поселка Псебай Павел Жарков ушел в отставку по собственному желанию после жестокого убийства матери пятерых детей.

    Решение о досрочном прекращении полномочий главы поселка Псебай Павла Жаркова принято на сессии местного совета депутатов. Жарком руководил поселением с 2009 года. Его место займет заместитель Алексей Букин, сообщают «Кубанские новости».

    Напомним, жестокое убийство 40-летней жительницы поселка Натальи, матери пятерых детей, случилось в ночь на 14 мая. Следователи задержали двух подозреваемых — 16-летнего и 20-летних юношей. Подростки встретились со своей знакомой в кафе. 16-летний подросток вызвался проводить женщину домой, вместе с ними отправился и друг подростка. По дороге молодые люди напали на женщину, изнасиловали ее, задушили и спрятали тело в кустах.

    Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Расследование дела находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета.

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