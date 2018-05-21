Подростку предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве многодетной матери на Кубани

В жестокой расправе над матерью пятерых детей обвиняются молодые люди в возрасте 16 и 20 лет.
Следователи на Кубани предъявили обвинение двоим молодым людям, совершившим жестокое убийство 40-летней матери пятерых детей в поселке Псебай Мостовского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю: «В рамках расследования уголовного дела по горячим следам установлена причастность к совершению преступления 16-летнего подростка, который был задержан. Спустя несколько дней также установлен и задержан его 20-летний соучастник».
Сообщается, что преступление было совершено вечером 13 мая. Обвиняемые и их жертва находились в одном из кафе поселка. Когда женщина собралась домой, они вызвались ее проводить: известно, что подросток был ранее знаком с женщиной.
Пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю: «Молодые люди, имея умысел, направленный на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении знакомой, предложили проводить ее. По пути следования 16-летний подросток ударил женщину по голове, после чего молодые люди совершили в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера, а затем 16-летний фигурант задушил женщину. Далее злоумышленники перенесли тело погибшей в кусты и скрылись».
Сейчас оба обвиняемых находятся под стражей. Следователи допрашивают свидетелей и родственников обвиняемой. Расследование дела находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета.
Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю: «В рамках расследования уголовного дела по горячим следам установлена причастность к совершению преступления 16-летнего подростка, который был задержан. Спустя несколько дней также установлен и задержан его 20-летний соучастник».
Сообщается, что преступление было совершено вечером 13 мая. Обвиняемые и их жертва находились в одном из кафе поселка. Когда женщина собралась домой, они вызвались ее проводить: известно, что подросток был ранее знаком с женщиной.
Пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю: «Молодые люди, имея умысел, направленный на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении знакомой, предложили проводить ее. По пути следования 16-летний подросток ударил женщину по голове, после чего молодые люди совершили в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера, а затем 16-летний фигурант задушил женщину. Далее злоумышленники перенесли тело погибшей в кусты и скрылись».
Сейчас оба обвиняемых находятся под стражей. Следователи допрашивают свидетелей и родственников обвиняемой. Расследование дела находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета.
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