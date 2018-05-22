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    Дело об убийстве многодетной матери на Кубани передано в центральный аппарат СК

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    Дело об убийстве многодетной матери на Кубани передано в центральный аппарат СК

    Дело об убийстве многодетной матери на Кубани передано в центральный аппарат СК

    Расследованием жестокого убийства матери пятерых детей в Краснодарском крае займется Центральный аппарат Следственного комитета России.

    Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Светлана Петренко: «Учитывая большой общественный резонанс, который вызвало убийство матери пятерых детей в поселке Псебай Краснодарского края, председатель СК России принял решение передать это уголовное дело в производство Главного следственного управления СК России для наиболее полного и объективного расследования».

    Представитель СК добавила, что по поручению главы СК Александра Бастрыкина в поселок будет направлен его старший помощник. Он встретится с местными жителями и проверит все данные о преступлениях подростков.

    Петренко подчеркнула, что председатель СК поставил перед перед подчиненными задачу довести расследование до логического завершения, чтобы виновные не ушли от ответственности.

    Напомним, жестокое убийство 40-летней жительницы поселка Натальи, матери пятерых детей, случилось в ночь на 14 мая. Следователи задержали двух подозреваемых — 16-летнего и 20-летних юношей. Подростки встретились со своей знакомой в кафе. 16-летний подросток вызвался проводить женщину домой, вместе с ними отправился и друг подростка. По дороге молодые люди напали на женщину, изнасиловали ее, задушили и спрятали тело в кустах.

    Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Сегодня стало известно, что глава поселка Павел Жарков ушел в отставку по собственному желанию.

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