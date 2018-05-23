Суд присяжных <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Суд присяжных 16+
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
ПМЭФ-2018: «Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  
    Евросоюз готов начать борьбу с монополизмом Facebook. Facebook, Европарламент, Интернет, Цукерберг, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕвросоюз готов начать борьбу с монополизмом Facebook

    Евросоюз готов начать борьбу с монополизмом Facebook

    комментировать

    Евросоюз готов начать борьбу с монополизмом Facebook

    Евросоюз готов начать борьбу с монополизмом Facebook

      Основатель Facebook снова дал показания по поводу скандала с утечкой информации. На этот раз Марка Цукерберга вызвали в Европарламент. Бизнесмен почти два часа отвечал на вопросы о безопасности персональных данных, фейковых новостях и вмешательстве в выборы. Его ответы депутатов не впечатлили.

      В процессе стало ясно, что от Цукерберга хотят не только заверений в безопасности Facebook, в в Европе готовы начать борьбу с самой социальной сетью.

      Многие гадали, зачем депутаты Европарламента так настаивали на допросе Марка Цукерберга? Только ли потому, что Cambridge Analуtica располагалась в Великобритании, то есть на территории Евросоюза, или им не давали покоя лавры американских конгрессменов, перед которыми Цукерберг все-таки предстал. Все выяснилось накануне. Причина в том, что ровно через год 100 миллионов европейцев будут выбирать новых депутатов Европарламента. И голосовать они должны исключительно на основании достоверной информации, без всяких манипуляций или мифических русских троллей и хакеров.

      Перед депутатами Европарламента Цукерберг держался увереннее, нежели чем перед американскими конгрессменами, — руки не дрожали, голос не срывался. Он четко знал, что надо извиниться и как заверить всех, что истории, подобной Cambridge Analуtica, когда данные пользователей Facebook использовались в маркетинговых и политических целях, не повторятся. Цукерберг заявил, что с начала этого года сеть удалила 180 миллионов ложных аккаунтов и наняла еще 20 тысяч сотрудников для обеспечения безопасности.

      Марк Цукерберг, основатель и глава Facebook: «В 2016 году мы действовали слишком медленно и недостаточно быстро обнаружили российское вмешательство в ход выборов президента США при помощи Facebook. В то время нас больше беспокоили традиционные виды кибератак с использованием фишинга или вредоносных программ. И мы действительно обнаружили их и публично заявили об этом. Но мы не были достаточно готовы к скоординированным операциям по дезинформации, о которых знаем сегодня. С тех пор мы сделали существенные инвестиции для того, чтобы атаки подобного рода стало намного сложнее осуществлять через Facebook. И я уверен, что в будущем нам удастся успешно противодействовать им».

      Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, о Cambridge Analуtica не прозвучало ни слова, зато снова всему виной всему российское вмешательство. Справедливости ради надо сказать, что такие оборонительная тактика и подход депутатов не устроили.

      Манфред Вебер, лидер Европейской народной партии в Европарламенте: «Назовите мне хотя бы одного вашего серьезного конкурента здесь, на европейском рынке, если такого нет в Америке. Есть ли в Европе альтернатива Facebook и услугам, которые вы предоставляете? Даже WhatsApp и Instagram теперь часть вашей империи. Считаете ли вы, что ваша компания является монополией? Как политик я верю в рынки и их саморегуляцию, но при этом хочу предотвратить появление любой потенциальной монополии. Поэтому я считаю, что пора обсудить ликвидацию монополии Fаcebook, который уже сосредоточил слишком много власти в своих руках».

      Ги Верхофстадт, лидер Партии либералов и демократов в Европарламенте: «Это все равно как если бы у кого-то была монополия на производство автомобилей и он бы говорил: послушайте, у меня есть монополия на производство автомобилей, но в этом нет проблемы, вы можете летать самолетами, можете ездить поездами, можете даже воспользоваться своим велосипедом, так что у меня нет настоящей монополии».

      Но подобные нападки депутатов не смутили бизнесмена, он в качестве последнего аргумента привел очень животрепещущий пример.

      Марк Цукерберг: «Мы всегда обращали внимание на положительные результаты, к которым может привести развитие технологий. Развитие Facebook позволило дать новый инструмент людям со всего земного шара, чтобы оставаться на связи с теми, кого они любят. После недавних террористических атак в Берлине, Париже, Лондоне и Брюсселе десятки тысяч человек использовали инструмент Facebook под названием Safe Check, чтобы сообщить своим близким, что они в безопасности».

      смотретьЕвродепутаты недовольны ответами Цукерберга на слушаниях об утечке данных
      Евродепутаты недовольны ответами Цукерберга на слушаниях об утечке данных
      После этой достаточной странной дискуссии евродепутаты решили отправить Марку Цукербергу все свои вопросы в письменном виде, на что тот ответил достаточно уклончиво. Также Европарламент принял постановление, согласно которому ЕС начнет борьбу с монопольным положением Facebook, если руководство компании не сможет убедить Брюссель в обратном.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru