Евросоюз готов начать борьбу с монополизмом Facebook

Основатель Facebook снова дал показания по поводу скандала с утечкой информации. На этот раз Марка Цукерберга вызвали в Европарламент. Бизнесмен почти два часа отвечал на вопросы о безопасности персональных данных, фейковых новостях и вмешательстве в выборы. Его ответы депутатов не впечатлили.
В процессе стало ясно, что от Цукерберга хотят не только заверений в безопасности Facebook, в в Европе готовы начать борьбу с самой социальной сетью.
Многие гадали, зачем депутаты Европарламента так настаивали на допросе Марка Цукерберга? Только ли потому, что Cambridge Analуtica располагалась в Великобритании, то есть на территории Евросоюза, или им не давали покоя лавры американских конгрессменов, перед которыми Цукерберг все-таки предстал. Все выяснилось накануне. Причина в том, что ровно через год 100 миллионов европейцев будут выбирать новых депутатов Европарламента. И голосовать они должны исключительно на основании достоверной информации, без всяких манипуляций или мифических русских троллей и хакеров.
Перед депутатами Европарламента Цукерберг держался увереннее, нежели чем перед американскими конгрессменами, — руки не дрожали, голос не срывался. Он четко знал, что надо извиниться и как заверить всех, что истории, подобной Cambridge Analуtica, когда данные пользователей Facebook использовались в маркетинговых и политических целях, не повторятся. Цукерберг заявил, что с начала этого года сеть удалила 180 миллионов ложных аккаунтов и наняла еще 20 тысяч сотрудников для обеспечения безопасности.
Марк Цукерберг, основатель и глава Facebook: «В 2016 году мы действовали слишком медленно и недостаточно быстро обнаружили российское вмешательство в ход выборов президента США при помощи Facebook. В то время нас больше беспокоили традиционные виды кибератак с использованием фишинга или вредоносных программ. И мы действительно обнаружили их и публично заявили об этом. Но мы не были достаточно готовы к скоординированным операциям по дезинформации, о которых знаем сегодня. С тех пор мы сделали существенные инвестиции для того, чтобы атаки подобного рода стало намного сложнее осуществлять через Facebook. И я уверен, что в будущем нам удастся успешно противодействовать им».
Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, о Cambridge Analуtica не прозвучало ни слова, зато снова всему виной всему российское вмешательство. Справедливости ради надо сказать, что такие оборонительная тактика и подход депутатов не устроили.
Манфред Вебер, лидер Европейской народной партии в Европарламенте: «Назовите мне хотя бы одного вашего серьезного конкурента здесь, на европейском рынке, если такого нет в Америке. Есть ли в Европе альтернатива Facebook и услугам, которые вы предоставляете? Даже WhatsApp и Instagram теперь часть вашей империи. Считаете ли вы, что ваша компания является монополией? Как политик я верю в рынки и их саморегуляцию, но при этом хочу предотвратить появление любой потенциальной монополии. Поэтому я считаю, что пора обсудить ликвидацию монополии Fаcebook, который уже сосредоточил слишком много власти в своих руках».
Ги Верхофстадт, лидер Партии либералов и демократов в Европарламенте: «Это все равно как если бы у кого-то была монополия на производство автомобилей и он бы говорил: послушайте, у меня есть монополия на производство автомобилей, но в этом нет проблемы, вы можете летать самолетами, можете ездить поездами, можете даже воспользоваться своим велосипедом, так что у меня нет настоящей монополии».
Но подобные нападки депутатов не смутили бизнесмена, он в качестве последнего аргумента привел очень животрепещущий пример.
Марк Цукерберг: «Мы всегда обращали внимание на положительные результаты, к которым может привести развитие технологий. Развитие Facebook позволило дать новый инструмент людям со всего земного шара, чтобы оставаться на связи с теми, кого они любят. После недавних террористических атак в Берлине, Париже, Лондоне и Брюсселе десятки тысяч человек использовали инструмент Facebook под названием Safe Check, чтобы сообщить своим близким, что они в безопасности».
После этой достаточной странной дискуссии евродепутаты решили отправить Марку Цукербергу все свои вопросы в письменном виде, на что тот ответил достаточно уклончиво. Также Европарламент принял постановление, согласно которому ЕС начнет борьбу с монопольным положением Facebook, если руководство компании не сможет убедить Брюссель в обратном.
Многие гадали, зачем депутаты Европарламента так настаивали на допросе Марка Цукерберга? Только ли потому, что Cambridge Analуtica располагалась в Великобритании, то есть на территории Евросоюза, или им не давали покоя лавры американских конгрессменов, перед которыми Цукерберг все-таки предстал. Все выяснилось накануне. Причина в том, что ровно через год 100 миллионов европейцев будут выбирать новых депутатов Европарламента. И голосовать они должны исключительно на основании достоверной информации, без всяких манипуляций или мифических русских троллей и хакеров.
Перед депутатами Европарламента Цукерберг держался увереннее, нежели чем перед американскими конгрессменами, — руки не дрожали, голос не срывался. Он четко знал, что надо извиниться и как заверить всех, что истории, подобной Cambridge Analуtica, когда данные пользователей Facebook использовались в маркетинговых и политических целях, не повторятся. Цукерберг заявил, что с начала этого года сеть удалила 180 миллионов ложных аккаунтов и наняла еще 20 тысяч сотрудников для обеспечения безопасности.
Марк Цукерберг, основатель и глава Facebook: «В 2016 году мы действовали слишком медленно и недостаточно быстро обнаружили российское вмешательство в ход выборов президента США при помощи Facebook. В то время нас больше беспокоили традиционные виды кибератак с использованием фишинга или вредоносных программ. И мы действительно обнаружили их и публично заявили об этом. Но мы не были достаточно готовы к скоординированным операциям по дезинформации, о которых знаем сегодня. С тех пор мы сделали существенные инвестиции для того, чтобы атаки подобного рода стало намного сложнее осуществлять через Facebook. И я уверен, что в будущем нам удастся успешно противодействовать им».
Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, о Cambridge Analуtica не прозвучало ни слова, зато снова всему виной всему российское вмешательство. Справедливости ради надо сказать, что такие оборонительная тактика и подход депутатов не устроили.
Манфред Вебер, лидер Европейской народной партии в Европарламенте: «Назовите мне хотя бы одного вашего серьезного конкурента здесь, на европейском рынке, если такого нет в Америке. Есть ли в Европе альтернатива Facebook и услугам, которые вы предоставляете? Даже WhatsApp и Instagram теперь часть вашей империи. Считаете ли вы, что ваша компания является монополией? Как политик я верю в рынки и их саморегуляцию, но при этом хочу предотвратить появление любой потенциальной монополии. Поэтому я считаю, что пора обсудить ликвидацию монополии Fаcebook, который уже сосредоточил слишком много власти в своих руках».
Ги Верхофстадт, лидер Партии либералов и демократов в Европарламенте: «Это все равно как если бы у кого-то была монополия на производство автомобилей и он бы говорил: послушайте, у меня есть монополия на производство автомобилей, но в этом нет проблемы, вы можете летать самолетами, можете ездить поездами, можете даже воспользоваться своим велосипедом, так что у меня нет настоящей монополии».
Но подобные нападки депутатов не смутили бизнесмена, он в качестве последнего аргумента привел очень животрепещущий пример.
Марк Цукерберг: «Мы всегда обращали внимание на положительные результаты, к которым может привести развитие технологий. Развитие Facebook позволило дать новый инструмент людям со всего земного шара, чтобы оставаться на связи с теми, кого они любят. После недавних террористических атак в Берлине, Париже, Лондоне и Брюсселе десятки тысяч человек использовали инструмент Facebook под названием Safe Check, чтобы сообщить своим близким, что они в безопасности».
После этой достаточной странной дискуссии евродепутаты решили отправить Марку Цукербергу все свои вопросы в письменном виде, на что тот ответил достаточно уклончиво. Также Европарламент принял постановление, согласно которому ЕС начнет борьбу с монопольным положением Facebook, если руководство компании не сможет убедить Брюссель в обратном.
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