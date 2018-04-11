Цукерберг пожаловался сенаторам на троллей из России

Не война, а всемогущий электронный разум сегодня гораздо больше пугает американских сенаторов. Именно такой вывод можно сделать из беседы политиков с главой Facebook Марком Цукербергом. Миллиардера вызвали на ковер после скандала с компанией Cambridge Analytica, которая использовала утечку данных пользователей при разработке рекламной кампании для Дональда Трампа в 2016 году. И это только верхушка айсберга.
Марк Цукерберг сменил привычную футболку и джинсы на строгий костюм и галстук, не обращая внимания на общественников с требованиями прекратить шпионить, по-директорски занял место в Сенате. 33-летний миллиардер выбрал беспроигрышную в современной Америке тактику и обвинил во всем русских. И это сработало — акции Facebook после выступления в Капитолии выросли впервые за последние три недели. Свою речь Цукерберг начал не с объяснений того, как произошла утечка данных десятков миллионов пользователей, а с жалобы на российских интернет-троллей. Основатель Facebook даже употребил нетипичный для ИТ-сферы термин «гонка вооружений».
Марк Цукерберг, основатель Facebook: «В России есть люди, чья работа заключается в попытках использовать наши и другие интернет-системы в своих интересах. Это гонка вооружений. Они будут становиться лучше со временем, и нам нужно инвестировать в то, чтобы и самим становиться лучше. Вот поэтому к концу года у нас в компании будет 20 тысяч человек, которые будут работать над обеспечением безопасности и качеством контента».
Гроза в размеренной жизни миллиардера разразилась в марте, когда генпрокурор штата Массачусетс начал расследование в отношении Facebook. Поводом стала утечка данных пользователей. Несколько лет назад в соцсети появилось приложение, которое обещало составить психологический портрет личности, нужно было лишь предоставить доступ к профилю и пройти тест.
Вся информация поступала разработчику, профессору Кембриджского университета, якобы для исследований. Позже выяснилось, что базу данных он продал политическим манипуляторам из компании Cambridge Analytica. Тест прошли около 300 тысяч человек, но приложение собирало информацию и об их друзьях, поэтому данные более 80 миллионов пользователей (цифра неокончательная) оказались в руках сотрудников холдинга, который занимался составлением психографического профиля американского избирателя. Это позволило создать эффективную агитационную рекламу тогда еще кандидата в президента Дональда Трампа. Facebook об этом стало известно еще в 2015-м, но корпорация сей факт скрыла.
Марк Цукерберг: «Наша миссия — помочь объединить всех людей во всем мире, сделать их ближе друг к другу. И именно для этого мы должны предлагать услуги, который каждый может себе позволить».
Как передает корреспондент Светлана Гордеева, теперь все узнали, о какого рода услугах шла речь. Из пыльных архивов вновь подняли журналистские расследования, доказывающие, что Facebook не раз использовался для различных политических кампаний, в том числе и президентских выборов.
Марк Цукерберг, основатель Facebook: «В России есть люди, чья работа заключается в попытках использовать наши и другие интернет-системы в своих интересах. Это гонка вооружений. Они будут становиться лучше со временем, и нам нужно инвестировать в то, чтобы и самим становиться лучше. Вот поэтому к концу года у нас в компании будет 20 тысяч человек, которые будут работать над обеспечением безопасности и качеством контента».
Гроза в размеренной жизни миллиардера разразилась в марте, когда генпрокурор штата Массачусетс начал расследование в отношении Facebook. Поводом стала утечка данных пользователей. Несколько лет назад в соцсети появилось приложение, которое обещало составить психологический портрет личности, нужно было лишь предоставить доступ к профилю и пройти тест.
Вся информация поступала разработчику, профессору Кембриджского университета, якобы для исследований. Позже выяснилось, что базу данных он продал политическим манипуляторам из компании Cambridge Analytica. Тест прошли около 300 тысяч человек, но приложение собирало информацию и об их друзьях, поэтому данные более 80 миллионов пользователей (цифра неокончательная) оказались в руках сотрудников холдинга, который занимался составлением психографического профиля американского избирателя. Это позволило создать эффективную агитационную рекламу тогда еще кандидата в президента Дональда Трампа. Facebook об этом стало известно еще в 2015-м, но корпорация сей факт скрыла.
Марк Цукерберг: «Наша миссия — помочь объединить всех людей во всем мире, сделать их ближе друг к другу. И именно для этого мы должны предлагать услуги, который каждый может себе позволить».
Как передает корреспондент Светлана Гордеева, теперь все узнали, о какого рода услугах шла речь. Из пыльных архивов вновь подняли журналистские расследования, доказывающие, что Facebook не раз использовался для различных политических кампаний, в том числе и президентских выборов.
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