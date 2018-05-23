Цукерберг назвал борьбу с вмешательством в выборы одним из приоритетов Facebook

Во время выступления в Европарламенте Марк Цукерберг принес извинения за утечку данных из Facebook. Соцсеть теперь будет исполнять европейский Регламент о защите данных, добавил бизнесмен.
Основатель Facebook Марк Цукерберг во время выступления в Европарламенте принес извинения за утечку данных пользователей соцсети и заверил депутатов, что в компании серьезно относятся к проблеме «фейковых новостей» и вмешательства в выборы.
Напомним, основатель Facebook был вызван в Европарламент после скандала с утечкой данных пользователей. В начале апреля руководство соцсети подтвердило кражу данных о почти 3 миллионах пользователей из Европы, что всерьез обеспокоило евродепутатов. Информация могла оказаться в распоряжении британской компании Cambridge Analуtica и использоваться для манипуляции аудиторией. Всего были похищены сведения почти 90 миллионов пользователей. Ранее Цукерберг уже отвечал на вопросы об утечке данных в американском Конгрессе.
Марк Цукерберг, основатель и глава Facebook: «Это один из наших главных приоритетов: убедиться, что мы предотвратили чьи-либо попытки вмешательства в выборы, как пытались россияне в 2016 году».
Несмотря на то, что Facebook останется платформой, открытой для всех идей, некоторое регулирование, неизбежно, передает «Интерфакс» слова Цукерберга. Бизнесмен пообещал удвоить число специалистов, отвечающих за безопасность, доведя их число до 20 тысяч человек, а также сделать обязательным к исполнению новый европейский Регламент о защите персональных данных. Свод правил, который вступит в силу 25 мая, обязывает соцсети и другие интернет-ресурсы давать пользователям право контролировать использование своих личных данных или даже полностью удалять всю информацию о себе.
Цукерберг также сообщил, что Facebook продолжает исследовать все приложения, имеющие доступ к данным пользователей, на предмет того, как они используют эти данные.
Марк Цукерберг: «Были проверены тысячи приложений, и среди них мы приостановили более двухсот».
Напомним, основатель Facebook был вызван в Европарламент после скандала с утечкой данных пользователей. В начале апреля руководство соцсети подтвердило кражу данных о почти 3 миллионах пользователей из Европы, что всерьез обеспокоило евродепутатов. Информация могла оказаться в распоряжении британской компании Cambridge Analуtica и использоваться для манипуляции аудиторией. Всего были похищены сведения почти 90 миллионов пользователей. Ранее Цукерберг уже отвечал на вопросы об утечке данных в американском Конгрессе.
Марк Цукерберг, основатель и глава Facebook: «Это один из наших главных приоритетов: убедиться, что мы предотвратили чьи-либо попытки вмешательства в выборы, как пытались россияне в 2016 году».
Несмотря на то, что Facebook останется платформой, открытой для всех идей, некоторое регулирование, неизбежно, передает «Интерфакс» слова Цукерберга. Бизнесмен пообещал удвоить число специалистов, отвечающих за безопасность, доведя их число до 20 тысяч человек, а также сделать обязательным к исполнению новый европейский Регламент о защите персональных данных. Свод правил, который вступит в силу 25 мая, обязывает соцсети и другие интернет-ресурсы давать пользователям право контролировать использование своих личных данных или даже полностью удалять всю информацию о себе.
Цукерберг также сообщил, что Facebook продолжает исследовать все приложения, имеющие доступ к данным пользователей, на предмет того, как они используют эти данные.
Марк Цукерберг: «Были проверены тысячи приложений, и среди них мы приостановили более двухсот».
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