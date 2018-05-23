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    Евродепутаты недовольны ответами Цукерберга на слушаниях об утечке данных. Facebook, Европарламент, Интернет, Цукерберг. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕвродепутаты недовольны ответами Цукерберга на слушаниях об утечке данных

    Евродепутаты недовольны ответами Цукерберга на слушаниях об утечке данных

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2018, Francois Lenoir
    Евродепутаты недовольны ответами Цукерберга на слушаниях об утечке данных

    Евродепутаты недовольны ответами Цукерберга на слушаниях об утечке данных

    Евродепутаты недовольны ответами Цукерберга на слушаниях об утечке данных
    • Фото: Reuters © 2018, Francois Lenoir

      • Лидеры фракций Европарламента считают, что Марк Цукерберг так и не ответил на их вопросы о возможной утечке данных европейских пользователей.

      Лидеры фракций Европарламента остались недовольны выступлением основателя и главы Facebook Марка Цукерберга, посвященным защите персональных данных пользователей в соцсети. Об этом сообщает издание Financial Times.

      По мнению депутатов, Цукерберг так и не дал содержательных ответов на их вопросы.

      Филипп Ламберт, сопредседатель фракции «зеленых»: «Я задал вам шесть вопросов, на которые требовалось ответить „да“ или „нет“, но ответов так и не получил. Вы неспроста попросили именно такой формат (выступление только перед лидерами фракций, а не перед всеми парламентариями — прим. НТВ.Ru). Это не конец истории».

      Ги Верхофстадт, лидер фракции европейских либералов: «Остается ряд вопросов, заданных моими коллегами, на которые я желаю получить ответ».

      Председатель Европейского парламента Антонио Таяни в свою очередь заявил, что Facebook будет должен предоставить письменные ответы на вопросы депутатов, передает ТАСС

      Напомним, основатель Facebook был вызван в Европарламент после скандала с утечкой данных пользователей. В начале апреля руководство соцсети подтвердило кражу данных о почти 3 миллионах пользователей из Европы, что всерьез обеспокоило евродепутатов. На слушаниях Цукерберг заявил, что Facebook теперь будет исполнять Регламент о защите персональных данных, который позволяет пользователям удалять все свои данные из соцсети, а также пообещал удвоить количество специалистов по кибербезопасности в компании.

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