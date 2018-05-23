Евродепутаты недовольны ответами Цукерберга на слушаниях об утечке данных

Лидеры фракций Европарламента считают, что Марк Цукерберг так и не ответил на их вопросы о возможной утечке данных европейских пользователей.
Лидеры фракций Европарламента остались недовольны выступлением основателя и главы Facebook Марка Цукерберга, посвященным защите персональных данных пользователей в соцсети. Об этом сообщает издание Financial Times.
По мнению депутатов, Цукерберг так и не дал содержательных ответов на их вопросы.
Филипп Ламберт, сопредседатель фракции «зеленых»: «Я задал вам шесть вопросов, на которые требовалось ответить „да“ или „нет“, но ответов так и не получил. Вы неспроста попросили именно такой формат (выступление только перед лидерами фракций, а не перед всеми парламентариями — прим. НТВ.Ru). Это не конец истории».
Ги Верхофстадт, лидер фракции европейских либералов: «Остается ряд вопросов, заданных моими коллегами, на которые я желаю получить ответ».
Председатель Европейского парламента Антонио Таяни в свою очередь заявил, что Facebook будет должен предоставить письменные ответы на вопросы депутатов, передает ТАСС
Напомним, основатель Facebook был вызван в Европарламент после скандала с утечкой данных пользователей. В начале апреля руководство соцсети подтвердило кражу данных о почти 3 миллионах пользователей из Европы, что всерьез обеспокоило евродепутатов. На слушаниях Цукерберг заявил, что Facebook теперь будет исполнять Регламент о защите персональных данных, который позволяет пользователям удалять все свои данные из соцсети, а также пообещал удвоить количество специалистов по кибербезопасности в компании.
По мнению депутатов, Цукерберг так и не дал содержательных ответов на их вопросы.
Филипп Ламберт, сопредседатель фракции «зеленых»: «Я задал вам шесть вопросов, на которые требовалось ответить „да“ или „нет“, но ответов так и не получил. Вы неспроста попросили именно такой формат (выступление только перед лидерами фракций, а не перед всеми парламентариями — прим. НТВ.Ru). Это не конец истории».
Ги Верхофстадт, лидер фракции европейских либералов: «Остается ряд вопросов, заданных моими коллегами, на которые я желаю получить ответ».
Председатель Европейского парламента Антонио Таяни в свою очередь заявил, что Facebook будет должен предоставить письменные ответы на вопросы депутатов, передает ТАСС
Напомним, основатель Facebook был вызван в Европарламент после скандала с утечкой данных пользователей. В начале апреля руководство соцсети подтвердило кражу данных о почти 3 миллионах пользователей из Европы, что всерьез обеспокоило евродепутатов. На слушаниях Цукерберг заявил, что Facebook теперь будет исполнять Регламент о защите персональных данных, который позволяет пользователям удалять все свои данные из соцсети, а также пообещал удвоить количество специалистов по кибербезопасности в компании.
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